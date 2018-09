Llega la 5ªº fecha de la Liga Choyana

14/09/2018 -

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Club Atlético Villa La Punta de ese pueblo serrano se pondrá en juego el domingo el quinto capítulo del certamen que organiza la Liga Choyana de Fútbol.

Este certamen reúne a equipos que representan a varias localidades del interior departamental.

De acuerdo con lo informado desde la comisión organizadora, el primer partido dará inicio a las 10.30.

El fixture tendrá los siguientes juegos : Los Power vs Casas Blancas; Club Atlético Laprida vs Los Leones; Arsenal Fútbol Club vs Banda Verde; Los Amigos vs Club Atlético Villa La Punta; Atlético Choya vs La Juve y El Norte (único líder del campeonato con 10 unidades ) vs Shishi Pozo.