"Flor" Paz y una prueba de fuego en La Banda

14/09/2018 -

La cantante Florencia Paz, hija del "mansero" Onofre "Negro" Paz, se prepara para un gran desafío: actuar en La Banda este domingo 16, desde las 22, en los festejos por el 106º aniversario de la "Cuna de Poetas y Cantores".

"Cada vez que voy a Santiago, para mí es una prueba de fuego, un gran desafío. Es la tierra de mi padre, el lugar en donde está la música con la que yo crecí y la música a la cual yo le canto. Todo mi repertorio tiene canciones para Santiago del Estero. Para mí es una prueba muy importante. Siempre me pongo muy nerviosa cuando tengo que ir a Santiago. Siempre fue un sueño poder subirme al escenario en La Banda", destacó "Flor" en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL antes de su presentación en el escenario principal en La Banda.

Recordó el concierto que brindó, en julio pasado, junto con Los Manseros Santiagueños. "Me sentí muy bien. El público me acompañó mucho. Cuando uno es nuevo, es difícil. Pero, de a poquito me voy ganando el corazón de los santiagueños", puntualizó la ganadora del premio Gardel a la Música como Mejor Álbum Artista Nuevo de Folclore por su disco "Despertar". En ese sentido, precisó: "El premio Gardel me incentivó mucho a seguir trabajando en lo que es lo nuevo y tratar de superar a Despertar, un material que hice con mucho amor y preparación".

Mientras disfruta de la popularidad alcanzada merced a interpretar sus propias canciones y al premio obtenido este año, "Flor" prepara las canciones que formarán parte de su próximo álbum discográfico. Adelantó que, próximamente, algunos de esos temas "estaré en breve lanzando un adelanto en las plataformas virtuales". Y resaltó: "La verdad es que estoy muy contenta porque el 2018, desde el comienzo, tuve muchas y lindas experiencias con presentaciones en festivales con mi disco Despertar. Sigo trabajando incansablemente".

La familia

Sobre el reencuentro de su padre Onofre con Martín Paz, tras el altercado que tuvieron en público en un festival cordobés, Florencia destacó: "Sentí un gran alivio de que la familia haya vuelto a la normalidad. Fue una noche (Onofre y Martín cantaron juntos en un pub de Buenos Aires) muy emotiva. A nivel familia, para mí fue algo muy importante. Al ser dos personas que amo, que más quiero yo que se hayan amigado, que se lleven bien y que, realmente, se sanen las cosas que pasaron. Eso está bueno para darle un ejemplo a toda la gente y saber que todo el mundo puede tener peleas con un padre y que a todos les puede pasar. Lo importante es sanar las cosas y salir adelante. Fue un gran alivio sentir que la familia volvió a la normalidad".

Por el país y el mundo

Florencia realizó una gira presentación de "Despertar" por diferentes ciudades de Europa: Madrid, Santiago de Compostela, La Coruña, Beu, Boiro, Vigo, Albacete, San Sebastián, Bilbao e Irún de España; Porto, Tondela y Famalicao de Portugal y Biarritz, San Juan de Luz y Bidart de Francia.

Además, durante todo el verano la cantante presentó en vivo su nuevo álbum, en los escenarios de distintos festivales de la Argentina, entre ellos Jesús María, Cosquín y el Festival Nacional de la Salamanca (La Banda).

Florencia Paz es una joven cantautora argentina, una voz moderna que mantiene la esencia folclorica desde su raíz, heredada de su padre Onofre Paz, el Fundador de los Manseros Santiagueños.