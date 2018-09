Abigail Spencer: "Timeless es una serie educativa"

14/09/2018 -

Universal Channel (en el 401 de TIC) estrenó "Timeless", serie que narra la historia de tres aventureros que viajan en el tiempo para defender a la humanidad de un temible criminal.

Lucy Preston (Abigail Spencer), Wyatt Logan (Matt Lanter) y Rufus Carlin (Malcolm Barret) conforman el equipo "Lifeboat", reclutado por el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de capturar al peligroso fugitivo García Flynn.

En una entrevista genérica, a la que tuvo acceso EL LIBERAL, la actriz Abigail Spencer, habló de Lucy Preston, su personaje.

¿Qué te atrajo de la historia que cuenta "Timeless"?

Recuerdo cuando hicimos el piloto, me encontraba entre dos alternativas, ya que había un programa de comedia que estaba interesado en mi participación y del cual me habían convocado. Pero el debate me terminó inclinando por "Timeless", ya que el planteo era hacer más de lo mismo o aprovechar la oportunidad para hacer algo diferente, no sólo como actriz, sino también para la sociedad. Es una serie muy educativa y con alto contenido cultural. Cuando me reuní con los creadores de la serie me lanzaron la idea y, jamás lo olvidaré, me dijeron: "Nunca te aburrirás". Así fue, realmente disfruto las piezas de época y meterme en la historia de la humanidad. Ellos me dijeron: "Si tanto te gusta ahora puedes hacer una cada semana".

¿La química entre grupo de trabajo fue instantánea?

Mi parte favorita del show es cuando nos encontramos los tres protagonistas juntos. Hay una relación magnífica entre nosotros, la cual logramos desarrollar desde la grabación del piloto. Ya desde la primera escena, creamos una broma interna que sostenemos hasta el día de hoy. Es un privilegio poder trabajar con un grupo tan amenos de artistas, además de grandes profesionales, son grandes personas.

¿Qué pueden esperar los espectadores de "Timeless"?

Disfrutarán de un verdadero viaje a través del tiempo. Desde visitas a escenarios de la Primera Guerra Mundial, el Nascar en la década de 1950, los juicios de las brujas de Salem, hasta encuentros con la madre de Benjamín Franklin, Robert Johnson, Bessie Smith y Marie Curie. Es algo fascinante, que no sólo representa un entretenimiento para el espectador, sino que lo educa y lo lleva a tiempos pasados que construyeron nuestra historia.