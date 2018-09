Joven denunció que su ex le escupió en la cara y amenazó a su hijo

Hoy 08:07 -

Una joven de 27 años se presentó en la Comisaría para denunciar a su ex pareja, quien la insultó, escupió y también amenazó a su hijo durante una inesperada visita en su domicilio.

De acuerdo con lo informado por las fuentes, el hecho tuvo lugar ayer por la tarde, en un domicilio de la manzana 6 del barrio Campo Contreras. La víctima, que reside con sus padres y sus dos hijos, de 3 y 10 años, fruto de una relación con el acusado.

Poco después de las 18, el agresor de apellido Chávez ingresó al domicilio, por lo que ella le reclamó que espere afuera. "No es tu casa, es de tus padres, si ellos me corren, me voy", le dijo.

Ella le reclamó que le molestaba que permanezca en la casa, por lo que él respondió: "No vengo a verte a vos", para luego escupirle en la cara e insultarla. Antes de marcharse, amenazó a su hijo mayor que salió en defensa de su mamá: "Ya vas a ver cuando vayas a casa vos".

La mujer dijo que no es la primera vez que el hombre, de quien se encuentra separada hace dos años, la agrede e insulta.