Fotos ExpoBRA 2018: se eligieron los mejores ejemplares machos

Hoy 08:52 -

Juras Raza Braford

En Machos, el Gran Campeón de ExpoBRA 2018 fue el box 91, de San Vicente. El Reservado, el box 95, de Pilagá; y el 3° Mejor, el box 71, de Las Mercedes.

En Conjuntos Generación Intermedia, el Gran Campeón fue el corral 73, de San José; el Reservado, el corral 76, de Don Lalo. El Gran Campeón Individual, el RP 591 del corral 72, de Juramento; y el Reservado Individual, el RP 1511, del corral 74, de Tenene Viejo.

En Conjuntos Generación Avanzada, el Gran Campeón fue el corral 90, de La Esperanza; el Reservado, el corral 85, de Jagüel Pampa. El Gran Campeón Individual fue el RP 633 del corral 90, y el Reservado, el RP 1213 del corral 88, de El Pozo de la Carreta.

El Jurado fue el Ing. Julio Busso, que trabajó con 77 ejemplares de la raza Braford. “Al final quedaron toros muy importantes, toros padres para muchos planteles. Lo que más me gusta es que llegan toros de la categoría senior, que son animales en los que el ambiente ha ejercido su influencia, que han caminado los campos, y llegan sanos. Me gusta mucho elegir los toros padres”, dijo el Ing. Busso, y agregó: “la caracterización racial que hoy tuvimos en la pista fue excelente. Mi consejo es un poco corregir la línea inferior de prepucio. El nivel de encebusamiento todos lo entendimos y estamos trabajando en eso. Los mantos carniceros que hubo hoy en la Pista eran excelentes. Lo que trate de clasificar fue que los animales fueran funcionales, que se puedan desplazar a todos lados. Los toros que empiezan con problemas de aplomo a temprana edad, después se transmite mucho. Y nosotros tenemos una raza que tiene que ser plástica, tiene que estar adaptada a caminar los campos en el Norte, como manejarse en rodeos intensivos en la zona de Venado Tuerto. Entonces, la funcionalidad no la podemos dejar pasar, entendiendo, por supuesto, que la confirmación carnicera es lo prioritario”.

Juras Raza Brahman

El Gran Campeón de ExpoBRA 2018 fue el palenque 12, de SA La Pelada; el Reservado, el palenque 14 de Don Julio; y el 3° Mejor fue el RP 1705 del palenque 48, de Ceibalito SA.

El Gran Campeón Individual a bozal fue el palenque 12 de SA La Pelada. El Reservado fue para el palenque 14 de El Impenetrable SA; el 3° Mejor Toro a bozal fue para el palenque 11 de Cía. Anglo Córdoba.

En el Campeonato Macho Conjunto en primer premio fue para el palenque 48, de Ceibalito SA; el segundo, fue para el palenque 32, de SA La Pelada; y el tercero fue para el palenque 33, de Doble Zeta SA.

El Mejor Toro de lote fue para el RP 1705 del corral 48 de Ceibalito SA; el segundo fue para el RP 263 del corral 47, de El Impenetrable SA; y tercero el RP 2463 del corral 32 de SA La Pelada.

La jura de Brahman estuvo a cargo del Dr. José Casco, quien destacó que la mansedumbre que presentaban los animales expuestos es mérito del trabajo de los Cabañeros. Fueron 19 ejemplares. “Todos los años están mejorando los toros. Este año la torada ha sido excelente, hay algunas excepciones en los lotes; pero los toros presentados, en general, han sido muy buenos. Me da gusto por la ExpoBRA y por la raza, y fundamentalmente porque el productor va a poder tener toros de mucha calidad para sus rodeos o para inseminación. Estamos buscando toros de mucha conformación, estructura, de mucha calidad carnicera, que no sean grandes. Justamente lo que se presentó fue ese tipo de toros, y es un poco en lo que nosotros hacemos docencia cada vez que vamos a las Cabañas a inspeccionar”, indicó Casco.

Juras Raza Brangus

El Gran Campeón Macho de ExpoBRA 2018 fue el RP 2682 del box 56, de Rancho Grande; el Reservado, el RP 183 corral 48, de La Cautiva. El Tercer Mejor toro fue el RP 4902 del corral 55, de El Porvenir.

El Mejor Individual Macho a bozal fue para el box 56, de Rancho Grande; el 2° mejor fue el box 48 de La Cautiva; y el 3° mejor, el box 54 de Don Felipe.

El Campeón Conjunto fue el corral 56, de El Pozo de la Carreta; el Reservado, el corral 58 de Don Felipe. El Mejor Individual de Corral fue el RP 4902 del corral 55, de El Porvenir; el 2° Mejor el RP 6093 del corral 56 de El Pozo de la Carreta; el 3°, el RP 373 del corral 52 de Ceibalito.

El jurado fue el Dr. Javier Mendoza. “El nivel superó ampliamente las expectativas”, dijo el Dr. Javier Mendoza, quien estuvo a cargo de la Jura de Brangus, de la que participaron 96 ejemplares. Luego, aseguró que “como raza carnicera, buscamos animales con mucho músculo, carnudos, que estén bien racialmente, y siempre pensando en la funcionalidad del animal que tiene que vivir en las condiciones del Norte, adaptándose”.

Para finalizar, Mendoza aseguró que “el nivel de la raza aumenta y mejora, año a año. El nivel está muy alto y parejo, casi no hay individuos que se destaquen. Esto es gracias al trabajo de los criadores y de los inspectores”.

Los planes para la ganadería de Santiago del Estero: el mercado chino

En pocos días, se comenzará a exportar desde la provincia de Santiago del Estero carne congelada con hueso a China; hoy sólo se exporta carne congelada.

La exportación de carne congelada con hueso “antes no se permitía por el tema de la fiebre aftosa, pero ahora sí, dándole una modificación en la estructura de las cámaras de los frigoríficos que pueden llegar a congelar el hueso, ahí tendremos un mercado de carne congelada con hueso hacia China”, explicó Miguel Mandrile, ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de la provincia de Santiago del Estero.

“La apertura de nuevos mercados fortalece el mantenimiento de la mano de obra en los frigoríficos, y significa más crecimiento en el futuro. Estamos trabajando a través del Ministerio de Producción, siguiendo las políticas del Gobierno de la Provincia. Las exportaciones serán principalmente desde nuestra provincia, esto es muy importante a nivel nacional, local y para los productores, para incentivar el progreso de la ganadería de Santiago”, aseguró el Ministro Mandrile.

Por otro lado, Mandrile contó que están trabajando con el MBGI, el manejo de bosques con ganadería integrada. “La Provincia apoya a la ganadería, apostando a los pequeños productores que es el sector más golpeado, con políticas concretas para darle una mano, para que no se nos caiga. Con el agua, con la siembra, estamos trabajando interinstitucionalmente con otros Ministerios, con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el INTA, el INTI. Estamos unidos, público-privado, para el bienestar de la ganadería. Si crece la ganadería, crece la mano de obra santiagueña, que a esto apuntamos. La gente se queda en el campo, no tienen que ir a las urbes; y además, con una política de viviendas sociales para esos empleados agropecuarios en sus terrenos”, contó.

Mañana, viernes 14, en el último día de la Exposición se realizará la Entrega de Premios, a las 13 hs. Y desde las 13.30 hs, el Remate de Machos, a cargo de Colombo & Magliano.

ExpoBRA 2018 se desarrollará hasta el viernes 14 de septiembre, en el Vivero San Carlos, en La Banda (Santiago del Estero). Es organizada por las Asociaciones de Brangus, Braford y Brahman, con el apoyo del ministerio de Producción de Santiago del Estero.