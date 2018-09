Revelan uno de los "secretos" mejor guardados de Los Simpson

Hoy 17:48 -

Uno de los capítulos más festejados de la historia de Los Simpson es el noveno de la sexta temporada, titulado “Homero el malo”. En él, Homero es acusado de acoso sexual a su niñera y no encuentra la forma de probar su inocencia, hasta que decide contar su versión de lo sucedido en el programa de televisión “Rock Bottom” (Mero Fondo).

Uno de los capítulos más festejados de la historia de Los Simpson es el noveno de la sexta temporada, titulado “Homero el malo”. En él, Homero es acusado de acoso sexual a su niñera y no encuentra la forma de probar su inocencia, hasta que decide contar su versión de lo sucedido en el programa de televisión “Rock Bottom” (Mero Fondo).

En el final del programa que sirve para salvar a Homero, se muestran muy rápido una gran serie de frases que son conocidas como las “verdades” de Los Simpson. En las últimas horas, se viralizó una imagen publicada por fanáticos de la serie que se tomaron el trabajo de compilar todas las frases emitidas en esa escena.

“El agua salada no persigue a la gente sedienta”, “las balas no rebotan en los gordos”, “todo es 10% jugo de fruta”, “las mujeres no provienen de Venus y los hombres no provienen de Marte”, “Bart es malo hasta los huesos” y “todos en la TV son mejores que usted” son solo algunas de las frases.