CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de septiembre de 2018

A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR.

15/09/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.15 CINE. EL FANTÁSTICO VIAJE DE ROBBY

19.45 CINE. EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE TRANSMISION


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

 

TV PÚBLICA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 MUNDIAL DE VÓLEY MASCULINO ITALIA - BULGARIA 2018

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

 

CANAL 9

11.00 CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA


CANAL14

09.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA VS. QUILMES

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 DE A DOS

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.53 UNA BUENA MENTIRA

09.05 SOY EL NÚMERO CUATRO

11.14 CARS

13.29 EL GIGANTE DE HIERRO

15.07 ESPEJITO, ESPEJITO

17.02 SOY EL NÚMERO CUATRO

19.12 ROBIN HOOD

22.00 LA LEYENDA DE TARZÁN

TCM

06.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.01 LA NIÑERA

08.48 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.27 LA NIÑERA

11.14 MOMENTO CRÍTICO

13.40 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE

15.56 SHANGHAI KID

17.56 ALERTA EN LO PROFUNDO

19.55 INFIERNO EN EL TÚNEL

22.00 RIESGO TOTAL

23.57 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA

TNT

06.00 DEFINITIVAMENTE, TAL VEZ

08.09 KARATE KID

09.55 UN DETECTIVE EN EL KINDER

11.54 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

14.01 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

15.57 TOY STORY 3

17.53 INTENSA MENTE

19.49 LA PROPUESTA

22.00 SOY LEYENDA

23.54 RESCATE DEL METRO 123

01.44 AMERICAN PIE PRESENT

SPACE

06.00 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

08.07 LOS SAQUEADORES

10.06 CALLES DE FUEGO

12.01 EL INVENTOR DE JUEGOS

14.15 KRAMPUS. EL TERROR DE LA NAVIDAD

16.00 PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL

MUNDO

19.19 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

22.00 PESADILLA EN LA CALLE ELM

23.45 TORMENTA DE FUEGO

CINECANAL

10.20 ZOOM Y LOS SUPERHÉROES

12.10 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE

ESTE MUNDO

14.00 EDDIE EL ÁGUILA

16.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

17.50 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

20.10 ROBO EN LAS ALTURAS

22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 WTA HASHIMOTO SOGYO JAPAN

WOMEN’S OPEN TENNIS

11.00 WTA HASHIMOTO SOGYO JAPAN

WOMEN’S OPEN TENNIS

13.00 EL ILUSIONISTA

15.00 PREMONICIONES

17.00 PALABRAS Y COLORES

19.30 EL ILUSIONISTA

21.30 PREMONICIONES

23.30 GRACIAS POR COMPARTIR


A DÓNDE IR

ADATISE

(LIBERTAD Nº 175)

* HOY, A LAS 22, EL ELENCO “LOS

HIJOS DE YERMA” PONDRÁ EN

ESCENA LA OBRA “CAMINOS”, DE

RAFAEL NOFAL.

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO Nº

2699-2799)

DOMINGO 23, A LAS 20, LOS KARANES PRESENTAN 

SU NUEVO CD CON KINGSTON JAM COMO BANDA INVITADA DE CÓRDOBA.

*SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA

CELEBRARÁ SUS

25 AÑOS DE TRAYECTORIA.

BANDA INVITADA: PIRÁMIDE

DE PARANOIA.

*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS

22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.

*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS

Y SAPERE AURE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO

PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN

LOS NOMBRADORES

DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI”

CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO

DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI

SALVATIERRA.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/09 - 16/09 15:00 (Cast) 17:20

(Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA EL 19/09 19:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

15/09 - 15:00 (cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Subt) 21:50 (cast) 22:10

(Subt) 22:30 (Subt) 00:00, 00:30

(Subt) 00:50 (Subt)

ACUSADA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

15/09- 14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast) 00:40 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/09 - 16/09 14:30 (Cast) 16:40

(Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 18:00 (Cast)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 19:00 (Cast)

JÓVENES TITANES

EN ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/09 - 16/09 14:10 (Cast) 16:10

(Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

15/09 20:25 (Cast) 22:45 (Cast)

01:00 (Cast)

16/09- 19/09 20:25 (Cast) 22:45

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:10 -

20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL

JUEVES)

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 17:45

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:15

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $150,

hubilados, focentes y rstudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada heneral: $160.

Jubilados, focentes y estudiantes:

$95 todos los días.

HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves

50% cine argentino.

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de septiembre de 2018

También te puede interesar