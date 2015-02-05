CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de septiembre de 2018
A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR.
Por El Liberal
15/09/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
18.15 CINE. EL FANTÁSTICO VIAJE DE ROBBY
19.45 CINE. EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 GRAVEDAD ZERO
01.00 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
TV PÚBLICA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 MUNDIAL DE VÓLEY MASCULINO ITALIA - BULGARIA 2018
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 BIBLIÓMANOS
CANAL 9
11.00 CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
09.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA VS. QUILMES
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 DE A DOS
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.53 UNA BUENA MENTIRA
09.05 SOY EL NÚMERO CUATRO
11.14 CARS
13.29 EL GIGANTE DE HIERRO
15.07 ESPEJITO, ESPEJITO
17.02 SOY EL NÚMERO CUATRO
19.12 ROBIN HOOD
22.00 LA LEYENDA DE TARZÁN
TCM
06.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.01 LA NIÑERA
08.48 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.27 LA NIÑERA
11.14 MOMENTO CRÍTICO
13.40 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE
15.56 SHANGHAI KID
17.56 ALERTA EN LO PROFUNDO
19.55 INFIERNO EN EL TÚNEL
22.00 RIESGO TOTAL
23.57 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA
TNT
06.00 DEFINITIVAMENTE, TAL VEZ
08.09 KARATE KID
09.55 UN DETECTIVE EN EL KINDER
11.54 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
14.01 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
15.57 TOY STORY 3
17.53 INTENSA MENTE
19.49 LA PROPUESTA
22.00 SOY LEYENDA
23.54 RESCATE DEL METRO 123
01.44 AMERICAN PIE PRESENT
SPACE
06.00 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
08.07 LOS SAQUEADORES
10.06 CALLES DE FUEGO
12.01 EL INVENTOR DE JUEGOS
14.15 KRAMPUS. EL TERROR DE LA NAVIDAD
16.00 PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL
MUNDO
19.19 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
22.00 PESADILLA EN LA CALLE ELM
23.45 TORMENTA DE FUEGO
CINECANAL
10.20 ZOOM Y LOS SUPERHÉROES
12.10 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE
ESTE MUNDO
14.00 EDDIE EL ÁGUILA
16.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
17.50 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
20.10 ROBO EN LAS ALTURAS
22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 WTA HASHIMOTO SOGYO JAPAN
WOMEN’S OPEN TENNIS
11.00 WTA HASHIMOTO SOGYO JAPAN
WOMEN’S OPEN TENNIS
13.00 EL ILUSIONISTA
15.00 PREMONICIONES
17.00 PALABRAS Y COLORES
19.30 EL ILUSIONISTA
21.30 PREMONICIONES
23.30 GRACIAS POR COMPARTIR
A DÓNDE IR
ADATISE
(LIBERTAD Nº 175)
* HOY, A LAS 22, EL ELENCO “LOS
HIJOS DE YERMA” PONDRÁ EN
ESCENA LA OBRA “CAMINOS”, DE
RAFAEL NOFAL.
TEATRO LA CASA
(PASAJE SAN LORENZO Nº
2699-2799)
DOMINGO 23, A LAS 20, LOS KARANES PRESENTAN
SU NUEVO CD CON KINGSTON JAM COMO BANDA INVITADA DE CÓRDOBA.
*SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA
CELEBRARÁ SUS
25 AÑOS DE TRAYECTORIA.
BANDA INVITADA: PIRÁMIDE
DE PARANOIA.
*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS
22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.
*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS
Y SAPERE AURE.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO
PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN
LOS NOMBRADORES
DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI”
CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO
DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI
SALVATIERRA.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
15/09 - 16/09 15:00 (Cast) 17:20
(Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA EL 19/09 19:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
15/09 - 15:00 (cast) 17:30 (Cast)
20:00 (Subt) 21:50 (cast) 22:10
(Subt) 22:30 (Subt) 00:00, 00:30
(Subt) 00:50 (Subt)
ACUSADA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
15/09- 14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast) 00:40 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
15/09 - 16/09 14:30 (Cast) 16:40
(Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 18:00 (Cast)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 19:00 (Cast)
JÓVENES TITANES
EN ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
15/09 - 16/09 14:10 (Cast) 16:10
(Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
15/09 20:25 (Cast) 22:45 (Cast)
01:00 (Cast)
16/09- 19/09 20:25 (Cast) 22:45
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:10 -
20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL
JUEVES)
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 17:45
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:15
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $150,
hubilados, focentes y rstudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada heneral: $160.
Jubilados, focentes y estudiantes:
$95 todos los días.
HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves
50% cine argentino.