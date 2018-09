FÚNEBRES | 15 de septiembre de 2018

15/09/2018 -

Fallecimientos

- Eva Liliana Cáceres de Terrera

- Luis Osvaldo Corpus (Colonia El Simbolar)

- Gerardo Salvador Gómez (Pcia. La Rioja)

- Ariel Rubén Ovejero

- Cristóbal Nicolás Basualdo (Villa Quebracho)

- Ygnacio Alverto Delgado (Sta. Catalina)

Sepelios Participaciones

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Su esposo: Miguel Ángel Terrera, sus hijos: Paola, Luis y Carlos Terrera, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. "Señor ya esta ante ti recibela en tu Reino". Su hermano Gringo Cáceres, su cuñada Carmen Díaz, sus sobrinos Walter Cáceres y Silvina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermanos Gringo, Luz, Carlos y Humberto Cáceres y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana política Teresita Terrera, su esposo Daniel Pérez y sus hijas Daniela y Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Señor ya esta ante ti, recíbela en tu Reino, descansa en paz. Sus primos Arturo y María Elena y sus hijos Beto Cáceres y flia, Mónica Cáceres de Santillán y flia; Dario y Juan participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. "Descansa en paz prima querida". Sus primos Sonia Cáceres, Cali Garnica, sus queridos sobrinos Rafaela y Luca, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañando a su esposo e hijos y demás familiares en este doloroso momento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. "Te fuiste de este mundo pero vivirás eternamente en nuestros corazones". Su prima Evelia y Juan, Mirna y flia., Maribel y flia., Telly y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su prima Negrita, sobrinos Gonzalo, Mariana y Pilar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Eva querida, te recordaremos eternamente. Ariel Cáceres y Maria Marta, Sofia, Vicky y Pia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. "Señor ya está ante ti, recibela en tu Reino". Su esposo Miguel Terrera, sus hijos Paola, Carlitos y Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Ángela Marquetti de Ingratta, Francisca Marquetti y demás familiares, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Manuel Silva, Zulema Danela, sus hijos Jesús, Laura, Manuel y Belen con sus respectivas flias., acompañan con dolor a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Cear SRL participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Compañeros de trabajo de su hijo Luis participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Benigno Gómez, su hija Elba y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Polo, Mónica y Lucy, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Toto y Celina, sus hijos Sonia, Jorge y Pololo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Familia Aliende, con profundo dolor acompañamos a nuestra querida familia Terrera por el fallecimiento de Liliana. Rogamos oraciones en su memoria y Brille para ella la luz que no tiene fin.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Excompañeros del Colegio Nacional Absalón Rojas de Luis Terrera participan con profundo dolor del fallecimiento de su madre Eva Cáceres de Terrera. Se ruega una oración en su memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Norma Jiménez y flia. participan con profundo dolor a la irreparable pérdida de su amiga Eva. Que Dios le dé fortaleza a toda la familia.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Fernando Cáceres, José Luis Pérez, Jorge Peralta y Hugo "Mañuco" Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su amigo Luchi Terrera. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, acompaña en su dolor a los Dres. Walter Cáceres y María Marta Ingratta, ante la pérdida de la Sra. Eva Cáceres. Ruega oraciones en su memoria.

CORPUS, LUIS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Personal de Cia. de Recreativos Arg. UTE. participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestro empleado Sr. Cesar Corpus. Ruegan oraciones en su memoria.

CORPUS, LUIS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Propietarios de Joyas Nabila; Habib Sleibi, su esposa Graciela Bulnes, sus hijos Yaber, Nabila y Said, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposa Edith y su hijo Mati. Ruegan pronta resignación a su querida flia. Sus restos serán sepultados hoy en Colonia El Simbolar.

ELIAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Sus amigos de la infancia Kuky y Walter Gómez y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Sus hijas María Cecilia, María Silvia Cejas Gutiérrez, su hijo político Pedro César Lescano, su nieta Emilia Araceli Lescano Cejas y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio Jardín del Sol el cortejo partirá de calle Plata Nº 162 s/v SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Su hermana María del Carmen Gutiérrez, su sobrina María de los Ángeles Gilardi, su sobrino pol. Juan Emilio Conci y sobrino nieto Valentino participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Tía Chicha: cuánto dolor. Te vamos a extrañar mucho. El cielo se abrió y entró un ángel nuevo, desde ahí ilumina nuestros días para poder seguir sin vos. Su sobrina Miángel y familia.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Olga Paz y familia acompañan a sus hijas Ceci y Silvina en tan dolorosa pérdida.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Amigos de su hija Cecilia: Luci, Mirta, Sandra, Fanny, Willi, Dardo, Noni, Elsa, Rafael, Seba, Lili, Olga y sus respectivas familias acompañan en tan doloroso momento.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dadle el descanso eterno". Sus vecinos Ítalo Paoletti, Mary Azam, Amílcar Soria, Lidia Taboada, Ester González y Raquel, participan con profunda tristeza su inesperada partida. Elevan una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. "No hagas ruido que mi amiga Chicha se ha dormido en los brazos del Señor". Sus amigos Blanca Bustos y Antonio Gil, sus hijos María Julia y Agustín Gil Bustos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su eterna memoria.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Comunidad educativa del Colegio Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa, participa y acompaña el fallecimiento de la madre de la Prof. María Cecilia Cejas Gutiérrez. Rogamos una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. CPN. María Isabel Pérez de Uardene y flia participan con profundo dolor del fallecimiento de su querida amiga "Chicha" ruegan una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. La gerencia de la firma Industrias Primonti y sus compañeros de trabajo participan con profundo dolor el fallecimiento de la suegra del Sr. Pedro Lescano. Elevan oraciones para su eterno descanso.

GUTIÉRREZ, ISABEL (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Veterinaria San Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Forrajería San Esteban participacon profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Su hermano Germán Pedro, su hermana política Mirian Susana Abdala, sus sobrinos Germán, Ramiro, María Florencia, Pedro Matías y Romina Belén participan con dolor su fallecimiento.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. María Esther Figueroa de Wede, sus hijos Johnny, Chochin y Sandra y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este doloroso momento. Se ruega una oración en su querida memoria.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Sus vecinos y amigos Noemí Elean de Chaud y sus hijos Ariel y Paola Chaud y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Edgardo Eleán participa con profundo dolor su fallecimiento.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Chochi Rojas, Maldonado y flia, despiden con gran tristeza a su amiga de la infancia Pety y hacen llegar un cariñoso y cálido abrazo a sus hermanos y sus familias, su inhumación se realizó en el cementerio de Suncho Corral.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Margarita Hallak de Saad, sus hijos Mariel, Juan y Marcela y sus respectivas flias participan su fallecimiento.

MARTÍNES, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Sus vecinos y amigos; Blanca de Abdala e hijos, Selva Bravo y flia, Pocho, Perla Cura y flia., Lalo y Mirta Abdala., Chuchi Rojas y Sandra, participan con dolor su fallecimiento y que su alma descanse en paz.

MIRANDA, ROXANA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Su tío Vicente Serricci, sus hijos Mauro, Nahuel e Iván Serricci, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, ROXANA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Esmeralda Filippa y familia; Amalia Elena Filippa de Guber y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y sobrinos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Sus padres: Zenón Ovejero y Olga Suárez, su hija: Catalina, sus hnos.: Jorge, Ufo y Gianina, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Mariano Vital, Guadalupe González Avalos y sus hijos Mariano, León y Ciro Vital participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Oso y acompañan a su familia en este momento de dolor.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Sr. Gerardo Antenor Montenegro, secretario General de UPCN y la honorable comisión directiva de UPCN participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del compañero y amigo, Zenón Ovejero y además trabajador del complejo polideportivo UPCN, Ariel. Elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Sr. Carlos Osvaldo Ibarra, secretario de Finanzas de UPCN participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo, trabajador del complejo polideportivo UPCN; Ariel. Elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Prof. Julia Antonia Comán, secretaria gremial de UPCN participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo, trabajador del complejo polideportivo, Ariel. Eleva oraciones en su memoria.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Personal de UPCN, Fabián Villa, Graciela Cardozo, Carlos Vázquez, Ezequiel Soto, Raúl Leguizamón, Rolando Zárate, Chicho Vélez participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo y amigo, Ariel. Elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. El Presidente de la Federación Santiagueña de Hockey sobre césped (FeSAH) Dr. Pablo Ramón Lucatelli y los miembros de la comisión directiva, acompañan a la familia por la pérdida irreparable. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno".

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Old Lions Rugby Club, participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido "Oso Mono" y ruegan oraciones en su nombre.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. La familia del Hockey de Old Lions, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra querida "Cata". Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. El personal directivo, docentes, auxiliares de la educación y alumnos de la escuela de formación Profesional y Capacitación Laborar Nº33 participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. La Unión Santiagueña de Rugby participa con dolor el fallecimiento del jugador de Old Lions R.C y eleva oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Edgardo Eleán, participa el fallecimiento de la mamá de su amigo el Dr. Daniel Elías.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Elizabeth y Jorge, hijo político Juan Roberto Montoto, participan su partida al reino celestial y ruegan al Señor darles cristiana resignación a su querida flia.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Marcela Banco, Quique Perea, sus hijos Pablo y Joaquín, lamentan profundamente el fallecimiento de la querida tía Chicha y acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Dr. Elías Guillermo Murad participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CORONEL DE OLIVERA, OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/12|. "Madre, tu recuerdo siempre estará guardado en nuestros corazones". Sus familiares invitan a la misa que se oficiará en la Parroquia Santo Cristo hoy a las 20 hs. con motivo de cumplirse el sexto aniversario de su fallecimiento.

ESPINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/12|. Marito hoy cumples 5 años y 9 meses de tu partida al Reino Celestial, tu ausencia nos duele y no encontramos resignación: pero sabemos que donde estás gozas porque ya nos sufres. Dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Nunca te olvidaremos. Te amamos. Sus padres, Luis y Delia, sus hermanos Alfredo, Rita, Daniel, Cecilia y Matías, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

LUNA, FRANCISCO ARMANDO (Chogui) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/13|. Hoy hace 5 años que nos dejaste, sentimos tu ausencia y partida como el primer día. Aunque el tiempo pase, nuestro dolor sigue ahí, aunque la vida siga con mil sonrisas, nuestro corazón aun te llora. A pesar del inmenso dolor estás en nuestros corazones y tenemos recuerdos tuyos como hombre, hijo y padre ejemplar, te amamos con el alma. Tu papa Alberto Luna, tu mamá del corazón Magdy Salto y tus amadas hijitas Jazmín y Alfonsina, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, LUIS HUMBERTO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Su esposa Rosa, hijos Luis, Fernando, Iván y Carolina y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la Pquia. Ntra. Sra. del Pilar, con motivo de cumplirse un año de su partida.

SANTILLÁN DE PAZ, CARLA SILVINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Hija no te imaginas el dolor que nos causó tu partida, te buscamos, te esperamos, necesitamos escucharte, solo nos consuela saber que junto a Dios ya no sientes más dolor. Sus padres Carlos Santillán y Silvia Villalba de Santillán, sus hermanos María Eugenia, Silvia Elizabeth, Carlos Eduardo y Rita. su esposo Víctor Paz, su cuñado Daniel Vildosola, sus amados sobrinos Romina, Constanza, Mara, Jeremías, Virginia, Luján y Abril, invitan a la misa que se realizara hoy en la parroquia Espíritu Santo a las 20 hs al cumplirse el noveno día de su partida.

SANTILLÁN DE PAZ, CARLA SILVINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Sus hermanos: Mara, Caito, Ely y Rita, sus sobrinos Romi,Cotti, Aza, Jere,Vir, Luji y Abril, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia Espíritu Santo al cumplirse el noveno día de su partida. .

Agradecimientos

Recordatorios

JEREZ, HERNÁN WALDINO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/08|. Su esposa Chela, sus hijos Claudia María, Carlos, Raúl y Mario, sus nietos y demás familiares lo recuerdan con el cariño de siempre, al cumplirse 10 años de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Madre querida, hoy es el primer cumpleaños que no estás con nosotros, madre santa aquí estamos ahogados en llantos, perdidos en tanto dolor por no tenerte, feliz cumpleaños Mami querida, te mandamos un millón de besos y todo nuestro amor, no hay un día que no te recordemos cómo nos duele vivir sin vos mami. Sus hijos, hijos políticos y nietos que nunca la olvidarán.

Responsos

LOPEZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. "Hace un año que te fuiste al Reino de los Cielos, pero tu recuerdo es vida en nuestros corazones. El dolor de haberte perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos de tenerte. Gracias por cada momento compartido". Su hermana Margarita, sus sobrinas Magalí, Alfonsina y Melina invitan al responso que se oficiará el 17 en el cementerio de Vilmer.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

PAZ GIL, MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Felices los amigos limpios de corazón porque al limpieza de corazón, permite la franqueza y la honestidad a toda prueba. Felices los amigos limpios porque se descubrirán, mutuamente, como signos del amor de Dios, porque serán el espejo fiel de la pureza del encuentro. Manuel Gregorio Pesce, su esposa Dalinda Rita Turbay y flia . Acompañan a su amigo Julio Martín Paz y flia en este difícil momento.

Invitación a Misa

ALMARAZ, CARACSIOLA DEL VALLE (q.e.p.d. Falleció el 15/6/18|. Hace 3 meses que emprendiste el viaje hacia nuestro Señor, pero aun sentimos tu ausencia, cada día estás presente en la mente y corazón de toda tu familia. Olga, Orlando y familia, invitan a la misa que se realizará hoy 15/09/18 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 3 meses de su fallecimiento.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (LALO) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Hoy hace un mes que no estás con nosotros y no sabes cómo duele y se te extraña. Tu esposa Muchy, sus hijos: Silvina, Mariela, Carlos, Mario y Laly, sus hijos políticos Rubén, Fernando, Chicha, Valeria y Raúl, sus nietos: Cecilia, Carlitos, Leticia, Ramiro, Ismael, Sofia, Ana, Lisandro y Caty, sus bisnietos Bianca e Isabella, Bautista y Leonel, nietos políticos Gastón y Andrea, invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia Cristo Rey hoy a las 20 hs. Se ruega una oración a su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

BASUALDO, CRISTÓBAL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Su esposa Mirta Soria sus hijas Paola y Cristina Basualdo sus nietos Martin y Valentina y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Villa Quebracho Dto Quebracho Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

BASUALDO, CRISTÓBAL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Fuiste, bondadoso, humilde, generoso. Nunca te olvidaremos. Familia de Ogui, Eli y Hernán Darío López Paz.

BASUALDO, CRISTÓBAL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre dela docente Cristina Basualdo, del Departamento Académico de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

BASUALDO, CRISTÓBAL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Basualdo y el Vicedecano Dr. Carlos Ramón Juárez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento, delpadre dela docente del Departamento Académico de Matemática de la Facultad arriba mencionada, Cristina Basualdo. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CANTONI, MARIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Eduardo Antonio Abalovich, acompaña con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CANTONI, MARIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Jovita y Ramón Espinillo participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a Gringa, sus hijos y demás familiares en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CANTONI, MARIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Dr. Carlos Guillermo Flaja Morellini, su esposa Dagmar y sus hijos Guadalupe, Agustina y Guilli acompañan a la familia Cantoni y en especial a su querido amigo Mario ante tan dolorosa pérdida. Los abrazamos desde el corazón y elevamos oraciones en memoria del estimado don Mario.

CANTONI, MARIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Viviana Avido, su esposo Rubén Piñon y sus hijos Luciana, Florencia, Belén y Facundo acompañan y participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su querida amiga Mónica y ruegan oraciones en su querida memoria.

CANTONI, MARIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior " Dr. José B.Gorostiaga" participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la profesora Mónica Cantoni y familia en este momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CORPUS, LUIS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Su esposa Edith Paz, su hijo Matías Corpus, sus padres José Corpus y Lita Chazarreta, sus hermanos César, Cristina y Gabriel, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. al cementerio de Colonia El Simbolar. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Pata 162. Tel. 421-9787.

CORPUS, LUIS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. La comunidad educativa de la Escuela 412 Madre Maria de Colonia El Simbolar acompaña a su compañera y amiga Edith Paz en el fallecimiento de su esposo, sus restos seran inhum. hoy en el cement. local.

CORPUS, LUIS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Tus amigos de Les Saisons, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

DELGADO, YGNACIO ALVERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Sus hijos Olga Argentina y Luis Alberto Delgado, sus nietos Guillermo, Sebastián, Julio, Alejandro, José María, Eugenia, Gisella, Luis y Roxana, bisnietos y demás fliares. y vecinos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy cementerio local, casa de duelo Sta. Catalina. EMPRESA SANTIAGO.

GÓMEZ, GERARDO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Su esposa Rosa Velázquez, sus hijos Marcelo, Máximo, Alejandro y Nanci, h. pol. nietos y demás familiares, sus restos fueron trasladados y serán inhumados en el cementerio La Recoleta. Pcia. de La Rioja. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

IBÁÑEZ. LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. La comision directiva del Grupo Literario Reencuentro y sus filiales del Interior participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de su amiga, socia e integrante de la comision Adelina Diaz Roldán. Que el descanse en paz y resignación para su familia.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

SANTILLÁN DE ÁLVAREZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció 15/9/10|. Querida madre. abuela, tu vida se apagó pero sabemos que tu espíritu viviera siempre en nuestro recuerdos y, en el lugar maravilloso que el Señor te preparo. Nos consuela el haberte tenido como una gran persona. Fuiste ejemplo de vida y amor para cada uno de nosotros. Sus hijos Fidel y Darío Alvarez.

SANTILLÁN DE ÁLVAREZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció 15/9/10|. Cuando un ser querido se va, se va parte de nuestras vidas; solo quedan en el recuerdos de todos, esos bellos momentos que compartimos a tu lado. Tu nieta Karina y tus bisnietas Romina, Maira Karen y tu bisnieto Dylan Alvarez.

SANTILLÁN, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció 15/9/10|. Madre, suegra, abuela, hoy se cumplen ocho años de tu partida al Reino de Dios extrañamos tu presencia pero tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Tus hijos Gaby y Mirta, tus nietos Gabriel, Beba y Antonella desde el recuerdo rezamos por el eterno descanso de tu alma.