Señalan problemas en la cadena de pagos y una tarjeta no abonó a comercios

15/09/2018 -

Desde este viernes, varios negocios de diferentes rubros dejaron de recibir como medio de pago una tarjeta de crédito foránea, debido a que no habría abonado los montos correspondientes a los comercios adheridos. Esta situación la ratificó el presidente de la CCI, Miguel SIufi, quien indicó que "la cadena de pagos está interrumpida. Hoy tenemos noticias de una tarjeta de crédito con dificultades financieras que nos va a impactar a los comercios en el cobro. Hoy pasó a ser un tema de aflicción". Agregó que "hay un caso puntual aquí y otro en Córdoba. Es un llamado de atención a todo esto. Lo estamos viviendo concretamente. Los comercios locales que esta semana tendrían que haber cobrado de determinada tarjeta, no han cobrado. En algunos sí, en otros no. No podemos dar más información porque no consta, podemos decir que es una tarjeta que no es de Santiago. No podemos identificarla porque es una situación que no consta, ellos están transmitiendo otro tipo de problemas. Lo manifiestan como situación transitoria, pero en nuestro bolsillo no está la plata". Comercios de rubros como construcción, electrodomésticos, deportes, dejaron de recibir la tarjeta. En La Banda sucedió lo mismo. Fuentes del sector señalaron que la tarjeta a través de un fideicomiso financiero desde el cual solía financiarse habría emitido valores, y por la situación económica actual atravesaría problemas, al igual que otras empresas.