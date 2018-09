"La inflación la crea el Estado, no la generan los comerciantes"

15/09/2018 -

Siufi: "Tiene que haber un sinceramiento en la economía que no lo vemos. Si no se paga es porque hay una caída en la actividad económica, una inflación que la genera el Estado, no la creamos los comerciantes. El déficit lo crea el sector público que gasta más de lo que recauda". Agregó: "El Estado como administrador de los recursos nacionales que proveemos, lo primero que hace es presionarnos para que con mayores aportes demos más dinero para que sigan generando déficit, esa es la inequidad que hay. Y se ve en todos los sentidos: comercio ilegal, deslealtad y eso nos lleva a estar como arqueros atajando los penales".