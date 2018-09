Guillermo Moreno cuestionó a CFK y a Unidad Ciudadana

15/09/2018 -

El ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo y uno de los principales arietes políticos de Néstor y Cristina Kirchner, criticó la decisión de la actual senadora de competir por fuera del peronismo.

Al respecto, dijo que la coalición Unidad Ciudadana está compuesta por ‘partidos raros’ y advirtió que ‘si (en 2019) vamos divididos, perdemos. Es la hora de que tratemos de ir todos juntos’.

‘Lamentablemente en la provincia de Buenos Aires no fue con el Partido Justicialista. Yo, la Presidenta que tuve, no había ninguna duda de que era peronista. Ahora me queda duda de lo que hizo en la provincia de Buenos Aires, que se fue por fuera del Partido Justicialista’, tiró.

Sin embargo, recalcó. ‘Cristina es kirchnerismo, y el kirchnerismo es peronismo profundizado, aggiornado, con una agenda de derechos humanos impecable. Cristina es puramente peronista’.