Trabajadores que aún no cobraron agosto insultaron a Alicia Kirchner

15/09/2018 -

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, fue duramente increpada e insultada por decenas de docentes y trabajadores estatales a raíz de que aún no cobraron el sueldo de agosto. Los manifestantes la esperaron a la salida de un acto en Puerto Deseado y la escracharon a los gritos de "chorra" y "se va a acabar la dictadura de los K".

Los afiliados del gremio Adosac protestaron porque todavía no cobraron los sueldos de agosto y en los días previos, se habían movilizado frente a la gobernación santacruceña.

Según informaron medios locales, la gobernadora presidió una ceremonia por el 60º aniversario del Juzgado de Puerto Deseado. Allí, durante su discurso hizo referencia a los manifestantes y reconoció el atraso en el pago de los sueldos.

"Quiero agradecerles a los trabajadores judiciales porque ellos tampoco cobraron. Sin embargo, están acá celebrando lo que merece reconocerse. Les pido perdón a los que no se les ha podido pagar el sueldo todavía. No lo hago porque no quiero. Créanme. ¿Qué persona, sobre todo alguien que tiene la responsabilidad que tengo yo, no le va a pagar a la gente porque no quiere?", aseguró la mandataria provincial en su discurso.