Fotos Por tercera vez en un mes, el BCRA subió encajes bancarios

15/09/2018 -

De cara a un nuevo supermartes de megalicitación de Lebacs, el Banco Central anunció seis lineamientos en su estrategia de reordenamiento de los instrumentos con los cuales implementa su política monetaria, siguiendo los objetivos comunicados el pasado 13 de agosto. Entre las medidas que comunicó la autoridad monetaria se destacan: una nueva suba de encajes bancarios en 5 puntos porcentuales y el ofrecimiento de hasta $ 150.000 millones de Lebacs, frente a un vencimiento estimado de $ 300.000 millones. Cabe destacar que esta suba de encajes -que perjudica a los bancos- es la tercera en un mes. El 16 de agosto había anunciado ya el incremento de los encajes bancarios en pesos, del 28 al 31% con el objetivo de absorber pesos y restar liquidez al mercado cambiario, para que esos pesos no se trasladen a la compra de dólares. Más tarde, el 30/8 cuando el dólar perforó el techo de $40 y en medio de la corrida cambiaria, anunció que desde el 1/9, los encajes subían en 5 puntos más. Ahora, en la previa de la licitación de Lebacs, vuelve a incrementar los encajes -dinero inmovilizado en los bancos- en otros 5 puntos porcentuales. Las medidas anunciadas por el BCRA son: 1. En la próxima licitación el martes 18 de septiembre, el Banco Central ofrecerá hasta $150 mil millones de Lebacs para ser suscriptas por participantes no bancarios contra un vencimiento estimado de $300 mil millones en manos de los mismos. 2. Las entidades bancarias sólo podrán participar en licitaciones primarias de Lebacs por cuenta y orden de terceros no bancarios. 3. Para las entidades bancarias el BCRA ofrecerá Notas del Banco Central (Nobac) a 1 año y Letras de Liquidez (Leliq). 4. Simultáneamente el Ministerio de Hacienda de la Nación ofrecerá Letras del Tesoro, que servirán como alternativa de inversión en pesos para todos los participantes. 5. En el caso que sea necesario, el BCRA ofrecerá dólares de sus reservas mediante subastas. 6. Finalmente, para garantizar un ordenado proceso de reducción de Lebac, el BCRA anunció el incremento de 5 puntos de los encajes obligatorios a partir del miércoles 19 de septiembre, permitiendo la integración de dicho incremento en Notas y Letras del Banco Central para el caso de los depósitos a plazo. El BCRA dijo que estima que la integración de encajes, tanto nuevos como por re-intermediación bancaria (aproximadamente 150 mil millones de pesos), la colocación de Letras del Tesoro, y la venta de divisas, representarían una absorción monetaria mayor a la cancelación parcial de Lebac, resultando una contracción proyectada de la liquidez del mercado de hasta 100 mil millones de pesos.