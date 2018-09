"El gobierno logró lo que quería: aumento de la desigualdad", afirmó Kunkel

15/09/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) El ex diputado nacional Carlos Kunkel juzgó que la política económica de Mauricio Macri no "fracasó", sino que por el contrario, logró el objetivo de mejorar los ingresos de los grupos económicos a los que representa este gobierno, en desmedro del trabajador.

Previa partida a la ciudad capital donde participó de un acto en el PJ, Kunkel dialogó con EL LIBERAL. Durante la charla analizó la actualidad económica y social del país, la marcha del gobierno y la situación judicial y política de Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre las complicaciones económicas del país, afirmó: "Como dijo hace 10 días el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la política económica que ellos están planteando no fracasó y alcanzaron los objetivos que buscaban. Es un modelo de sociedad que los peronistas no compartimos; ellos están satisfechos porque están logrando lo que quieren, el aumento de la desigualdad y poner el país al servicio de la exportación de materia primaria sin incorporar mano de obra y trabajo para los argentinos".

Sobre el acuerdo con el FMI, remarcó que "en la historia no creo que exista un país en el mundo que haya prosperado aplicando las recetas económicas que plantean déficit cero, ¿Estados Unidos tiene déficit cero?", planteó.

Más adelante resaltó: "Este gobierno tiene como meta implementar un programa que garantice la rentabilidad absoluta de los grupos económicos a los que ellos representan".

Sobre la causa de los cuadernos de las coimas, dijo irónicamente que tendría que hablarse de "fotocopias" porque los cuadernos no aparecieron. Y sobre la imputación a Cristina Kirchner, rescató: "Es una política perseguida por las cosas buenas que hizo y algún error habrá cometido como lo puede hacer cualquiera. Soy solidario con ella y repudio la persecución".

Por otra parte, se mostró tranquilo sobre la definición del candidato del PJ para el 2019: "El peronismo encontrará la respuesta unos meses antes de las elecciones, en el 2003 no se sabía quién iba a ser el mejor candidato y llegó Néstor Kirchner". Y puso en carrera a CFK al remarcar que tiene "una abrumadora mayoría de adhesiones en el conurbano bonaerense donde está el 25% de los votos de todo el país".