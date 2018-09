Barcelona y Real Madrid, ante rivales de cuidado

15/09/2018 -

Barcelona y Real Madrid, líderes de la liga española, enfrentarán hoy a rivales de cuidado como visitante, en el marco de la cuarta fecha.

Barcelona, con Lionel Messi como titular, enfrentará a la Real Sociedad, en tanto que Real Madrid jugará frente al Athletic de Bilbao.

Los dos clubes más populares de España comparten el liderazgo con puntaje perfecto y ayer se supo que el primer clásico se jugará el 28 de octubre en el Camp Nou.

La jornada se completará con otros dos partidos: Atlético Madrid vs. Eibar y Valencia vs. Betis.

La fecha arrancó ayer con el triunfo del Rayo Vallecano sobre Huesca por 1 a 0, con gol de Imbula.

Mañana continuará la fecha con estos partidos: Leganés vs. Villarreal, Espanyol vs. Levante, Valladolid vs. Alavés y Sevilla vs. Getafe.