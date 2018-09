Pirlo: "Cuando no juegas, tienes que hacer algo más"

Fotos VÍNCULO. Paulo Dybala y Andrea Pirlo entablaron una relación de amistad desde que llegó al fútbol italiano.

15/09/2018 -

Andrea Pirlo, talentoso ex mediocampista italiano, le dio un sabio consejo al argentino Paulo Dybala, quien no está pasando su mejor momento en la Juventus, ya que desde la llegada de Cristiano Ronaldo ha perdido protagonismo.

En lo que va de la temporada, el argentino no es titular indiscutido y apenas ha jugado un partido como titular, en el 3 a 2 al Chievo Verona de la primera fecha de la Serie A. En la segunda, un 2 a 0 ante Lazio, fue suplente pero no entró. Y en el 2 a 1 a Parma de la tercera jornada, ingresó faltando diez minutos. Por eso, Andrea Pirlo le dio un sabio consejo al referirse a su situación.

"Paulo hará todo lo posible para jugar tanto como sea posible: si comienza a entrenar con las ganas de Cristiano Ronaldo, será difícil dejarlo fuera. Cuando no juegas, significa que tienes que hacer algo más, tienes que poner algo de tu parte", dijo en una entrevista con Tuttosport.

Y agregó: "Las cualidades de Dybala no están en cuestión. Para convertirse en un jugador fundamental para la Juventus debe encontrar algo dentro de él. Debe hacerlo antes que nada por él mismo. Hay muchos partidos y tiene grandes cualidades. Aceptar que no eres titular en esta etapa de la temporada no es fácil para nadie".

El apellido Dybala estuvo en torno a la polémica en la fecha Fifa, por el tuit de su hermano Gustavo: "Como no pueden ganar plata con vos, entonces no vas a jugar". Sin embargo, la Joya y Lionel Scaloni desactivaron la bomba rápido.

El delantero, que no jugó en el 3 a 0 ante Guatemala pero que disputó los 36 minutos finales en el 0 a 0 ante Colombia, estuvo con el DT interino post partido aclarando la situación. "Acá está Paulo. Ustedes piensan que yo tengo problemas con él, pero es un fenómeno. Él es un grande. No hagan cosas de una boludez. Necesitamos que la Argentina tire para adelante", explicó el DT interino.

Y la Joya agregó: "Estoy con Scaloni. Es un grupo nuevo, con muchos chicos nuevos. Agradezco estar acá".