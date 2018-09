Lautaro Martínez no fue convocado por una lesión

15/09/2018 -

El argentino Lautaro Martínez no fue convocado por el Inter de Milan para el partido de hoy a las 10 ante Parma, en el marco de la cuarta fecha de la Serie A del fútbol italiano.

El ex Racing tiene una lesión en su pantorrilla izquierda. En cambio, el capitán Mauro Icardi sí estará a disposición del entrenador Luciano Spalletti.

La jornada de hoy se completará con otros dos partidos: Nápoli vs. Fiorentina y Frosinone vs. Sampdoria.

Mañana: Roma vs. Chievo, Génova vs. Bolonia, Juventus vs. Sassuolo, Udinese vs. Torino, Émpoli vs. Lazio y Cagliari vs. Milan.