Pampa Biaggio: "No estoy intranquilo por no ganar"

Fotos CAUTO Claudio Baggio se mostró tranquilo a pesar de la falta de resultados, por el nivel de juego que presentaron

15/09/2018 -

San Lorenzo de Almagro es uno de los invictos en la Superliga, pero con la particularidad de que empató sus cuatro partidos. De todos modos, su entrenador, Claudio Biaggio aseguró ayer que el no ganar no lo tiene "intranquilo".

"Los partidos los jugamos bien, siempre estuvimos en forma como para ganarlos, pero no se pudo dar porque fueron difíciles. Demostramos estar a la altura. No estoy intranquilo porque no ganamos, a la larga empezaremos a hacerlo", manifestó el entrenador en conferencia de prensa.

"Pampa" advirtió que "en la Superliga es difícil ganar", y si tenés "la suerte de estar en otra competencia se hace más difícil aún", pero reconoció que es importante sumar de a tres "por lo anímico y porque si no los de arriba se alejan mucho".

Justamente, ante la necesidad de lograr el primer triunfo, consideró que "el partido con Godoy Cruz es importante".

"Vamos a tratar de hacer nuestro juego sabiendo que es un rival difícil que cambió el funcionamiento y hace mucho no pierde en Mendoza. Debemos estar atentos en todos los detalles", concluyó Biaggio.

San Lorenzo visitará al Tomba mañana y el técnico aún mantiene la duda de quién será el reemplazante del suspendido Nicolás Reniero. Nahuel Barrios y Bautista Merlini son los principales candidatos.

El once entonces sería: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Gabriel Rojas; Rubén Botta, Gerónimo Poblete, Ariel Rojas, Nahuel Barrios o Bautista Merlini; Pablo Mouche y Nicolás Blandi.