Lawn Tennis y una visita de riesgo a Cardenales

Fotos DESAFÍO. El Santiago Lawn Tennis Club afrontará esta tarde un compromiso muy complicado en Tucumán.

15/09/2018 -

Santiago Lawn Tennis afrontará hoy un complicado compromiso cuando visite desde las 16 a Cardenales en Tucumán, en uno de los encuentros que abrirá la 5ª fecha de la Zona Promoción del Torneo Regional del NOA.

El equipo santiagueño, que viene de ganarle como local al Jockey Club de Tucumán y recuperarse así de dos traspiés consecutivos, se medirá con el único escolta del líder, Gimnasia y Tiro de Salta, en un juego que si bien será muy difícil no parece imposible para los rojiblancos.

Los del parque Aguirre están por el momento en el quinto lugar y si bien todavía resta bastante por jugar, necesitan sumar para no complicar sus posibilidades de meterse en los juegos de cuartos de final.

Torneo Anual

Mientras tanto por el Torneo Anual de la USR, hoy se jugarán tres partidos de la última fecha de la fase clasificatoria, en la que deberá definirse el cuarto equipo semifinalista y también el orden final.

En esta ciudad, Unse recibirá la visita del escolta Santiago Rugby, que aún tiene chances de ser primero, en tanto que Santiago Lawn Tennis, que pelea por entrar en semis, será anfitrión de Santiago Rugby, ya sin chances.

El restante encuentro lo protagonizarán Fernández RC ante Olímpico Negro, en tanto que mañana se jugará el partido más trascendente, entre el puntero Olímpico y Añatuya.

Programa: Torneo 50º Aniversario USR. Zona Campeonato, hoy: Unse vs. Amigos Rugby (16:00); Fernández RC vs. Olímpico Negro (16:00) y Santiago Lawn Tennis vs. Santiago Rugby (16:00). Mañana: Olímpico vs. Añatuya RC (16:00) Zona Ascenso, mañana: Termas RC vs. Brea Pozo (15:00):

Regional del NOA. Hoy: Cardenales vs. Santiago Lawn Tennis. Mañana: Huirapuca vs. Old Lions y Corsarios vs. Santiago Rugby (todos 14:15 en Intermedia y 16:00 en Primera)

Juveniles. Hoy: Amigos Rugby vs. Olímpico (10:30 en M2) y Old Lions vs. Santiago Rugby (12:30 en M-16 y M-17).

15º Encuentro de Rugby Infantil Julio Montenegro: hoy desde las 9 en Old Lions.