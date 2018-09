Este fin de semana se jugará el torneo femenino, mientras que se postergó la fecha de los niños

-

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda informa que este fin de semana se jugará una nueva fecha del torneo femenino, mientras que se decidió postergar los partidos del torneo infantil debido a la superposición con la cargada agenda por los festejos del 106º aniversario de la ciudad que tendrán lugar en la avenida Besares.

En el caso de las chicas, los partidos correspondientes a la cuarta fecha del Torneo Clausura se disputaron anoche en el Patinódromo Municipal. Se enfrentaban Las Únicas vs. Bº 25 de Mayo; San Isidro vs Defensoras; Irma FC vs. La Selección; Central Argentino vs Tévez FC; Alto Verde vs. Las Tiburonas; Quilmes vs. Campeonas del 28 y Atenea vs. Deportivo Griselda.

El torneo femenino continuará el lunes 17 en el mismo lugar desde las 20, donde se disputarán los siguientes partidos: Santa Rita vs. 17 de octubre; Cruz Azul vs. Villa Griselda; Rincón Femenino FC vs. Las Aliadas; Deportivo 25 de Mayo vs Las Fanáticas; Bº Salido vs. Agrupación 25 de Mayo; Chacarita vs. Las Argentinas; Las Líderes vs. Las Fortineras.

Las principales posiciones quedaron: Zona A: 1º Campeonas del 28, 2º Las Tiburonas, 3º Agrupación 25 de Mayo, 4º Alto Verde, 5º Quilmes, 6º Defensoras y 7º Bº Salido.

Zona B: 1º Central Argentino, 2º San Isidro, 3º Las Fanáticas, 4º Tévez FC, 5º Deportivo 25 de Mayo, 6º Santa Rita y 7º 17 de octubre.

Zona C: 1º Las Aliadas, 2º Las Líderes, 3º Las Fortineras, 4º Villa Griselda, 5º Chacarita, 6º Cruz Azul y 7º Rincón Femenino.

Zona D: 1º Deportivo Griselda, 2º Atenea, 3º Las Argentinas, 4º La Selección, 5º Las Únicas, 6º Irma FC y 7º Bº 25 de Mayo.

Asimismo, las figuras relevantes en la ronda anterior fueron Vanina Jiménez (Campeonas del 28) con 5 goles, Brisa Rodríguez (Las Aliadas) con 4 goles, Natalia Coria (Central Argentino) y Georgina Coronel (Las Fortineras), ambas con 3 tantos.