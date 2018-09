15/09/2018 -

Pese a la victoria inicial, el "Peque" no se fue conforme y se mostró muy autocrítico. Diego Schwartzman ganó su partido ante el colombiano Santiago Giraldo, pero no se lo llevó con la facilidad con la que pudo habérselo quedado.

"Venía controlado, pero me relajé dos games después del 4- 1. Lo bueno es que en el cuarto (set) volví a ganar los puntos más fácil. Me dio lastima porque venía jugando bien como contra Chile. Estaba para ganar en tres sets porque era superior", expresó tenista argentino.

Posteriormente el "Peque" señaló que "con Gastón hablábamos de cómo pasamos de 4- 1 a perder 7 -6. Creo que mi error fue no buscar dominar los puntos, pero él tiraba winners que no se podía creer. En el tie-break tiró 6 ó 7, y creo que no hubo errores no forzados mios. Cuando pasa eso es muy difícil porque no sabes cómo va a jugar el punto".

Por su parte, Guido Pella aseveró: "El partido fue durísimo, pero fue un muy buen partido de tenis, más allá que los dos bajamos en algún momento el nivel. Me puso en aprietos y estuve nervioso cuando no le podía quebrar. Esto es Copa Davis, ningún partido es fácil y lo demostró Colombia en los dos singles".

Y agregó: "Desde el cuarto set agarré confianza y en el quinto estuve mucho más suelto. El sábado será otro partido difícil", cerró ayer Guido Pella.