Chamorro y Faule, contentos por avanzar

15/09/2018 -

El santiagueño Ramón Chamorro, participante en la categoría de cuatriciclos, destacó ayer: "Estamos manejando con mucho más cuidado. Los caminos están complicados, con etapas durísimas. Estoy contento por haber llegado a Las Termas y ya es un logro importante en lo personal. El año pasado no lo había conseguido". Por su parte, José Faule señaló: "Una competencia muy dura. Lo sufrí. Anduve bien y eso me deja conforme. Tuve dos pinchazos. Una lesión en la muñeca me está complicando un poco", cerró.