Jorge Román sobre la serie de Monzón: "Es mucho más violenta, porque todo en él es así"

Jorge Román interpretará, en la serie argentina "Monzón", al Carlos Monzón en su etapa más oscura, en el ostracismo después de haber matado a su esposa, Alicia Múñiz. El actor argentino, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL habló acerca de este thriller basado en la vida del legendario boxeador, que representa la primera producción original de Disney Media Distribution Latin America en la Argentina.

¿Qué representa para vos ponerte en la piel de un ídolo como Carlos Monzón?

Representarlo a Monzón es un honor, un honor desde el punto de vista en que confíen en vos, en este caso Pampa Filme y Disney, para representar a alguien con tanta historia variada detrás, es un desafío; entonces, no deja de ser un honor. Desde el punto de vista particular, yo lo planteo con Monzón o con cualquier personaje que me toca, que yo tengo que representar a un ser humano y si es con un ser humano trato de darle todas las pinceladas posibles. En el caso concreto de Monzón, el guión es muy interesante porque los guionistas son bastante objetivos y no se quedan con una sola cara o con un solo aspecto de él sino que tratan de pintar todo.

¿Qué porcentaje llevan grabado de la serie y cuándo concluyen con las grabaciones?

Ya llevamos grabado un 40% de la serie y terminamos en diciembre. La verdad, yo que vengo del palo del cine y que hice películas bastante densas: sin embargo, esto que es una serie y que está a medio camino entre la televisión y el cine es mucho más intensa y mucho más violenta porque todo en él es así. Dicen, los que ya vieron parte del material, que estamos bien encaminados. Están contentos con lo que estamos haciendo. Así que ahora queda por grabar más de la mitad en adelante. Así que, hasta diciembre seguiremos trabajando. El director, Jesús Bracera, tiene muy claro lo que quiere, sabe muy bien lo que busca, nos permite y nos permitimos reescribir el guión en el set constantemente.

¿Qué exigencias actorales te demandó el personaje?

Lo que me exige a mí es, obviamente, una preparación física, concreta. Ya no boxea él. Física es a partir del desgaste físico porque es muy intenso y muy violento lo que contamos. Tengo que ver de qué manera saco toda esta cosa interior, en parte reprimida por él y otra parte expresada con sus complejos, con su violencia y con un problema que no está muy dicho, pero que se toma como que él bebía bastante... no, no, no, él era alcohólico. Eso es una enfermedad. Eso es otro aspecto a tener en cuenta y que yo lo tengo en cuenta para trabajarlo. Al comienzo yo estaba casi asustado porque es muy grande la responsabilidad. Estaba asustado, pero a medida que pasa el tiempo me dan más confianza y hay un equipo de gente muy humana y profesional.