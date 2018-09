Mariah Carey lanzó "GTFO", un anticipo del álbum que publicará "este año"

15/09/2018 -

Mariah Carey lanzó la canción "GTFO", primer sencillo del álbum que publicará "este año", según anunció su discográfica, aunque sin ofrecer ni su título oficial ni la fecha de lanzamiento del trabajo de estudio que tomará el relevo a "Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse" (2014).

"GTFO" es el primer tema que lanza la diva desde que firmara el acuerdo exclusivo de su sello Butterfly MC Records con Epic en el 2017.

Es un anticipo de su nuevo material, ya que la nota de prensa detalla que "el single oficial’ se publicará el 5 de octubre y llamará "With you".

"Quería ofrecerles a mis fans y a todo el mundo la oportunidad de escuchar un adelanto, pero que no fuera demasiado serio. Me lo pasé en grande grabando este álbum, y quería que el primer adelanto reflejara esta sensación de alegría", explica Carey en declaraciones recogidas por Sony Music.

Según sus datos, la cantante neoyorquina es la artista femenina de mayor éxito comercial de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos hasta la fecha y 18 números 1 en EE.UU.

Carey iniciará el 1 de diciembre la gira "All I Want For Christmas Is You Tour".