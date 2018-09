Anamá Ferreira debutó en el Bailando y dos jurados le pusieron -1

Fotos La votación generó polémica.

Anamá Ferreyra debutó anoche en el Bailando por un Sueño y terminaron con un puntaje histórico que incluyó dos -1. La brasileña bailó junto a Joel Ledesma y Dan Breitman cantó en vivo la canción I am what I am de Gloria Gaynor.

"Me pareció todo un papelón. Deberían haber hecho al revés... que Dan baile y Anamá cante, hubiera sido mejor. Valoro el esfuerzo pero fue pésimo. Nivel Mimi, el Tirri o La Tigresa de Oriente", dijo Ángel de Brito para terminar con un -1.

Laurita Fernández fue más cuidadosa y rescató el hecho de haber terminado la coreografía: "Me gustó que hubo sorpresas todo el tiempo. Se terminó generando algo divertido".

Por su parte, Flor Peña le felicitó: "Tengo una máxima... si vas a bailar mal, por lo menos hacé show. Yo la pasé bárbaro". Finalmente, Polino fue otro de los que "castigó" a Anamá: "Me dejaron sin palabras. No me gustó nada, fue tremendo. Un desastre, horrible".

La couch discutió con el jurado y los acusó de no valorar el esfuerzo de una mujer de 67 años que es modelo y que está muy comprometida con el certamen. Luego, pidió el BAR que por decisión dividida, le subió un punto. En total, terminaron con 5 puntos.