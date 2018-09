Habló Nahir: "Me pintan como una loca y nadie me conoce"

Fotos Nahir Galarza.

Hoy 18:17 -

Por primera vez desde que fue acusada de asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza habló públicamente y lamentó los juicios de valor en su contra. “Me pintan como una loca y nadie me conoce”, aseguró.

“Se dicen mentiras y en realidad nadie sabe nada sobre mí. Yo no le echo la culpa a los medios, porque en realidad ellos no sabían mi lado, mi parte; lo que sí me molesta es que se haya fomentado odio hacia mí. Si no me conocían, si yo nunca hablé”, manifestó al sitio El Once.

Sobre la víctima, agregó: “Más allá de que hayan caratulado la causa como homicidio agravado por el vínculo, la verdad es que nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie. Sí es cierto que me veía siempre con él. Pero, a ver, verte con alguien no es ser novios”.

Por último, la joven condenada a prisión perpetua, cerró: “Yo no voy a minimizar lo que pasó, pero tampoco nadie conoce la verdad de la historia ni lo que pasó en estos años anteriores. Pero no voy a hablar de la causa, no puedo”.