“Es tiempo de reconocer que se hizo mucho y de renovar el compromiso de seguir haciendo aún más”

16/09/2018 -

Hoy estamos celebrando un nuevo aniversario de nuestra querida ciudad, nuestra casa, nuestro barrio, nuestro lugar en el mundo, al que defendemos y llevamos con orgullo en nuestros corazones. Porque de eso se trata el ser bandeño: enarbolar cada día nuestra bandera sin importar el lugar donde estemos, sin importar las críticas, sin importar las diferencias, porque por sobre todas las cosas somos bandeños, orgullosos de nuestro olor a tren, orgullosos de nuestro balneario, de nuestras avenidas floridas, de nuestros poetas y cantores, orgullosos de haber tenido la dicha de pertenecer a este pueblo convertido en ciudad y que sueña con seguir creciendo.

En mi condición de intendente, reelecto recientemente por mis vecinos, tengo el honor de expresarme en esta fecha que sirve también para marcar un tiempo de balances, porque hoy me siento dichoso de saber que hicimos mucho, pero también asumo el compromiso de seguir trabajando por todo lo que falta. Este cumpleaños Nº 106 de La Banda como ciudad, porque en realidad son muchos más como pueblo, nos encuentra en un lugar de privilegio, en un país sacudido por una tormenta que nos impacta a todos. Por ese motivo nuestro mérito es todavía más grande. El de ustedes como vecinos y el nuestro como funcionarios elegidos por el voto popular. Obras transformadoras Parados desde este lugar en el tiempo podemos decir sin miedo a equivocarnos que hemos logrado mucho, que llegamos a todos los barrios con más obras y mejores servicios, porque no quedó rincón en esta bendita tierra donde el municipio no haya estado presente, y lo está hoy.

Entonces, no es casualidad que las obras más costosas, las más complejas de los últimos tiempos, se estén concretando en dos sitios históricamente postergados de la ciudad, como lo son los barrios Sarmiento e Independencia, donde cientos de familias tienen por primera vez pavimento, cloacas, iluminación LED, agua potable y hasta complejos deportivos y sociales que son verdaderos motores para la inserción social. Primera escuela municipal Tampoco es casual que la única Escuela Primaria Municipal de todo Santiago del Estero haya sido levantada en el barrio Avenida, a pocos metros del río Dulce, detrás de lo que fueron las vías del Ferrocarril Belgrano. Hoy, en ese mismo lugar, se está construyendo también el primer colegio secundario municipal de la provincia. Reflexionando desde este 106º aniversario de mi querida ciudad también debo destacar la jerarquización docente mediante la creación de direcciones en la totalidad de los jardines de infantes municipales, instituciones que además han sido transformadas a partir de un plan de obras de ampliación y remodelación que se ejecutan de manera permanente.

En esta misma línea, los bandeños también nos llenamos de orgullo por ser pioneros en educación maternal con la creación del Centro de Primera Infancia, único en su tipo en todo el NOA. Plaza Mauricio Rojas Y si de orgullo bandeño vamos a hablar, es justo mencionar la flamante Plaza Educativa y Cultural Mauricio Rojas, ubicada en avenida Besares y Garay. Diseñada para ser el epicentro de las manifestaciones artísticas de esta ciudad donde el arte y la cultura están en cada esquina. Allí refundamos el Atelier Cultural con un amplio edificio, porque corresponde rescatar y revalorizar a las instituciones que dieron identidad a nuestra “Cuna de Poetas y Cantores”.

Ese es un homenaje más de nuestra parte a los hombres y mujeres que llevaron el nombre de La Banda por el mundo, con sus letras, sus pinturas, sus melodías, sus danzas. También debo mencionar el lanzamiento del Programa Alerta Banda, con su Centro de Monitoreo Urbano y la instalación de cientos de cámaras en toda la ciudad. También me siento en la obligación de remarcar el éxito de la campaña “La Banda limpia es más linda”, con la incorporación de más de 800 contenedores y gran cantidad de equipamiento para preservar la higiene de la ciudad.

El boleto gratuito estudiantil; las plazas saludables por una veintena de barrios; la pavimentación de más de 300 cuadras en toda la ciudad; el ascenso de más de 350 trabajadores municipales en el último período y la entrega de equipamiento e insumos para más de 90 emprendimientos familiares son algunos de los tantos logros que no deben faltar en este balance. Pero sabemos que todavía falta mucho por hacer, que habrá cosas por mejorar y que habrá sectores a donde debemos llegar con más fuerza, y lo vamos a hacer. De eso estamos seguros. Hermanos bandeños, en este cumpleaños de la ciudad quiero expresarles mis mejores deseos y exhortarlos también a seguir trabajando, con la misma fuerza y determinación que lo hicimos en estos años. ¡Feliz cumpleaños, querida ciudad de La Banda! l