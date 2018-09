Afirman que no compiten, que se complementan, pero es difícil de creerles

16/09/2018 -

De una modestia que no reconoce límites, Damián, seguro de que no se podrían publicar todos sus logros hasta ahora, dijo no tener problemas de que se recortara lo que fuera necesario de su larga e impresionante lista de metas alcanzadas a la edad de 21 años. Después de leerla, es fácil concluir que hacerlo hubiera representado un crimen imposible de purgar.

EL: Me contaron de los logros de ambos. Me gustaría que me contaran los que consiguieron hasta ahora, en todo sentido.

Damián: Desde que estoy en Buenos Aires, por suerte logré cumplir muchos objetivos, por ejemplo: realicé suplencias en la Orquesta Sinfónica Nacional en 2016. Gané en tres ocasiones el concurso del fondo de becas del Mozarteum Argentino: 2015, 2017 y 2018. Me egresé en 2017 de la carrera de la Academia Orquestal del Instituto Superior de Artes del Teatro Colón, con la cual tuve la oportunidad de tocar en múltiples ocasiones en el Teatro Colón, como así también en muchas salas de la provincia y del exterior. Toqué de solista con: la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela y la Orquesta de la Academia del ISATC. También realicé muchos conciertos de música de cámara. A fines de 2017 fui finalista del concurso de intérpretes “Tilo Rajneri”, que se realiza todos los años en Río Negro. Y en 2018, pude realizar dos viajes a Europa, en el primero para participar de una orquesta juvenil en Berlín, Alemania; y el segundo para tomar clases con los maestros Virginie Robilliard y Shlomo Mintz. Y quizás el logro más grande de este año fue el haber ganado por concurso un cargo estable en la fila de segundos violines de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”.

Federico: Siendo como soy un apasionado del arte de la enseñanza, dividí mi carrera en dos, como instrumentista y como docente. Como instrumentista: Técnico del Conservatorio Provincial Tucumán, Licenciado en violín por la Universidad de Salta, y Lic. en violín por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Algunas de las orquestas de las cuales formé parte: Orquesta sinfónica Florencio Varela, Ensamble Sinfónico XXI; Orquesta sinfónica UNLA; Orquesta sinfónica de Salta; Orquesta de cámara UCASAL; Orquesta juvenil de Tucumán. Como solista con: Orquesta Estudio Salta, Ensamble sinfónico XXI; Orquesta sinfónica Florencio Varela. En la actualidad, formo parte de la fila de primeros violines de la Orquesta sinfónica de Florencio Varela, de la orquesta de tango de la Universidad Nacional, y soy concertino del Ensamble sinfónico XXI. Con la música pude conocer varios lugares del mundo en los cuales fui a tocar, a recibir clases o a tomar cursos de perfeccionamiento, por nombrar algunos: en EEUU, Perú, Bélgica. Toqué en las salas más grandes del país, como por ejemplo CCK y el Teatro Colón, con varias de las orquestas a las cuales pertenezco. Como docente, me perfeccioné en el método Suzuki, completando el año pasado el curso de 10 niveles. Actualmente, tengo alumnos de muchos niveles desde los 4 a los 18 años, y doy clases en varios lugares: Orquesta escuela de Tango (La Boca), Orquesta Escuela Buen Consejo (Barracas) y Centro Suzuki Buenos Aires (Palermo). Mi formación como docente continúa y gracias a esto, pude dar clases como invitado por ejemplo en los festivales Suzuki Perú 2009 y 2010. l