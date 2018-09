FÚNEBRES | 16 de septiembre de 2018

16/09/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Andrés Erasmo Concha

- Jorge Águedo Rojas

- Mirta Leonor Coronel de Albarracín (Choya)

- Marta Isabel Ferreyra

- María Campos (La Banda)

- Daniel Antonio José Zani (La Banda)

CONCHA, ANDRÉS ERASMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Su esposa: Marta Gómez, su hija: Claudia y sus hnos. Luis y Oscar, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. de Villa La Punta. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONCHA, ANDRÉS ERASMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Sara Arce Viaña de Liendo y flia., participa su fallecimiento y acompañamos a Marta y a su hija en este difícil momento.

CONCHA, ANDRÉS ERASMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Lo que sembraste en la tierra cosecharás en el Cielo. Querido amigo, trabajador incansable, que brille para vos la luz que no tiene fin, Miguel, Hernán, Marta Inés, Yoli y Miguelito Cisterna participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, FRANCISCO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Su esposa Clara Ruiz, sus hijos Mónica, José, Daniel, Walter, nietos y demás fliares. partic. su fallec. sus restos serán uinhumados en el cementerio La Piedad a las 16 hs.casa de duelo M/4 L/32 Bº Campo Contreras. Serv. Iosep. Serv.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FERREYRA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Su hija Paula del Pilar, su hijo pol. Jorge Zapata, sus nietos Valentina y Benjamín y demás fliares. partic. su fallec., sus restos serán inhumados 9 hs. cementerio Parque de la Paz, casa de duelo P.L. Gallo 390 Sala VIP. Serv.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FERREYRA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Tu bondad infinita la recordaremos por siempre. Que el Señor te reciba en su brazos y te conceda la paz eterna. Su hermano Patuni y flia. participan con profundo dolor tu partida.

FERREYRA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Sus sobrinos Stela y Daniel Dimier, su sobrina política Cristina Mendieta participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraicones en su memoria.

FERREYRA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Martita que brille para vos la luz que no tiene fin. Amigas de su hija Paula, que la recordarán siempre con cariño: Marta Inés, María, Carola, Mariela y Teresita participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Acompañan con profundo dolor sus sobrinos políticos; Alicia Juárez, Bendicto Juárez, Plácida Juárez, su cuñada Isabel Mendieta, su sobrino y ahijado Nicolás Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FERREYRA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Marta Campos y flia., participan con profundo dolor su partida y brille para ella la luz que no tiene fin.

FERREYRA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Con gran tristeza despedimos a nuestra amiga Martita: profesores y compañeros de yoga y gimnasio del Pami Centro, participamos su fallecimiento y rogamos oraciones en su querida memoria.

FERREYRA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso, Toti, Gaby y María Gudalupe participan el fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GUTIÉRREZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Guido Rodríguez y Gerez Elvidia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, ISABEL (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. La directora Yaqueline Leguizamón, personal docente, administrativo y alumnos de la escuela Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 19 José Hernández participan con profundo dolor el fallecimiento de la vecina y colaboradora de la institución. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, ISABEL (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Su amiga y vecina María Luisa Alzogaray y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas Cecilia y Silvina en tan doloroso momento y elevan oraciones para su eterno descanso

GUTIÉRREZ, ISABEL (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Diana Coronel, Ramón García, Alva Ponce, Agustín Coria y Pablo Mendieta despiden con profunda tristeza a su querida amiga Chicha y ruegan una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, ISABEL (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. ¡Chicha! nos conocimos desde hace muchos años, viviendo en Clodomira y después aquí en el mismo barrio. ¡Mujer luchadora! formaste una linda flia. y Dios te dio la oportunidad de ser abuela, siempre igual. Modista de alta costura. No bajaste nunca los brazos. Por las cosas que tiene la vida estabámos sin vernos, cada una con lo suyo. No tengo dudas que Claudio abrió sus brazos para recibirte en el cielo. No sé cuando pero volveremos a encontrarnos y charlaremos como nos gustaba hacerlo, pero sin ningún apuro. Descansa en paz. Para sus hijas y demás fliares. un pronta resignación. Lucy Serrano.

GUTIÉRREZ, ISABEL (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. El que cree en mi aunque muera vivirá. Sus vecinos y amigos; Titina, Olga, Alva y Manuel Ponce, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GUTIÉRREZ, ISABEL (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Querida Chicha ya contemplas la Gloria de Dios. Siempre te recordaremos; Gabi. Dani y tu amiguito "Nacho", participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Sus hijos: Elena Hallak de Jorge, sus hijos: Bachicha, Migui y sus respectivas familias, Adriana y Katty Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás familiares en este triste momento.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Pety fuiste nuestra ayuda y compañía en la enfermedad y en los buenos tiempos, ya estás ante Dios descansa en paz amiga. Toty Montes y José Alessandrini abrazan a José Marcelo y familia en este momento de tanto dolor.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Mirta Mabel Eleán, Glady Eleán de Salomón y familia participan su fallecimiento y hacen llegar su sentido pésame a sus hermanos y demás familiares. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Mirta Salomón de Banco, sus hijos: Héctor, Rodi y sus respectivas familias Soledad Banco participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan en el dolor y condolencias a sus hermanos y demás familiares, rogamos oraciones en su querida memoria.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Norma Saad, Marta Saad, Ema Saad , Tufi Saad y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Alberto Auad, sus hijos Alberto Isac, Silvia, Inés, Nora y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Blanca Salomón de Abdala, sus hijos Miriam, Betty, Jorge con sus respectivas familias, Titina Abdala participan con profundo dolor su partida, ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Zulema y José Moyano participan con gran dolor a los nueve días de su fallecimiento y expresan su agradecimiento por tan buena amiga y querida. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Muchas gracias mi vieja querida, que descanses en paz.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Su esposa Valeria Olivera, su hija Catalina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Su suegro José Olivera, su cuñada Natalia Olivera y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Ariel Olivera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Sus sobrinos Rosa y flia. Sole y flia. Juancito y flia., sus sobrinos nietos Carlos y flia. José y flia. partic. su fallecimiento. sus restos serán inhumados en el cementerio de Pampa Muyoj a las 10 hs. Serv. Serv.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROJAS, JORGE AGUEDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Su esposa Ana María Vallejo, sus hijos Alejandro, Lili, Daniel, David, Sonia, Raquel, Raúl y Maria, sus nietos Yazmin, Daniela, Victoria, Narela, Naomi, Felipe, Mateo, Alma y Zoe. Sus restos serán inhumados hoy a las 9hs en el cementerio La Piedad. Cob Servicio Social Municipal. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE LA PLATA 162.T. 4219787.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab de Barrera Martínez y sus hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos con profundo cariño a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, JUAN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/98|. El Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse veinte años y seis meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN DE ROCHA, CLEMENTINA BARBARITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Sus hijos Raulito, Irma Susana, Marta Clementina, Teresita Mabel Rocha, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa al cumplirse un año de su fallecimiento, hoy 20 en la parroquia Sagrado Corazón del Bº S. Peña.

CURA, RUBÉN JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/15|. A tres años de tu partida, seguimos sintiendo tu ausencia y el silencio de tu voz. Hoy guiados por tu protección e iluminados por tu ejemplo de vida, continuamos. Ante todo te agradecemos habernos transmitido los valores de la humildad, solidaridad, servicio al prójimo y gracias a ellos podemos seguir. Te amamos. Su esposa Isabel, sus hijos Karina, Marlene y Jorge, hijos políticos Ariel y César, sus nietos Maximiliano y Franco, Valentina, Santiago, Jeremías y Celina invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

FERRI DEL CASTILLO, ANA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/13|. Hija querida el vacío y el amor están intactos, ojalá Dios te dé toda la felicidad que mereciste, por tu corazón generoso. Su padre Dr. Carlos Horacio Ferri y su hermano Carlos Horacio Ferri del Castillo, invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica con motivo de cumplirse el 5º aniversario de su fallecimiento.

MORÁN DE ESCALADA, ZOILA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/10|. Que dolorosa e inesperada fue tu partida. Nuestros días se tornaron tristes cada vez que recordamos que ya no estás, pero a pesar de todo tenemos el consuelo de que sos el sol que ilumina nuestras vidas, allá al lado de Dios. Siempre te llevarremos en nuestros corazones. Su esposo Juan, tus hijos, hijos e hijas politicas, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 en la iglesia San José del Bº Belgrano al cumplir 8 años de su fallecimiento para rogar por su eterno descanso y la paz de su alma.

SEQUEIRA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Su esposa Rosa, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invita a la misa que se oficiaran hoy a las 19.30 hs en la parroquia La Piedad. Se ruega oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Dios no prometió días sin dolor, sin tristeza pero si nos prometió fuerza para todo. Su hijo Juan, su esposa Silvia, sus nietos Silvia, Andriana, Flor, Ramón, sus bisnietos Luana, Ambar y Fineas, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 19.30 hs en la parroquia La Piedad, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SEQUEIRA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento que brille la luz para él que no tiene fin. Carina Soledad, Agustina, Beatriz y Juan José, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs en la parroquia La Piedad. Elevan una oración en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. "Dios de nuestro corazón, ahora que nuestra madre no está, anímanos con la certeza que ya vive feliz junto a ti en la gloria celestial amen". Te amamos y extrañamos mucho mamá. Sus hijos José y flia; Inés, Francisco y flia; y Susana. Invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco para rezar por su eterno descanso, al cumplir su novenario de misa por su fallecimiento.

VÉLIZ, JOSÉ ABDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/12|. Viejo querido, hoy se cumple un año más de tu partida al Reino Celestial, desde allí nos sigue acompañando. Gracias por la enseñanza que nos brindaste en nuestras vidas. Hoy quienes te queremos rezaremos por el eterno descanso de tu alma. Sus hijos Omar, Stella, Walter y Héctor Veliz Barrientos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

CAMPOS, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Sus hermanas Delicia, Clementina, María Esther, Dionisia, Víctor, hermanos pol., sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo G. Taboada 451 V. Unión (L.B) SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ZANI, DANIEL ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Su esposa María Elena Argañaraz, sus hijos Claudio y Cristian, hijos pol. Romina, Carolina, su nieta Catalina participan el fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 18.30 Casa de duelo S.V. Nº 1 L.B. SERVICIO IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento. Su hijo Oscar Gómez y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol L.B para rezar por su eterno descanso.

SANTILLÁN, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "No te has ido del todo, aún podemos tu risa evocar, tu carácter y tu bondad, no te has ido del todo...''. Su esposa Susana, su hija María Celeste, su tía Eva, su suegra Yolanda, su hermano Ricardo y su esposa Mirta, sus sobrinos Luis y flia, José Felix y flia; Carlos Alberto y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey al cumplirse un mes de la partida a la Casa del Señor.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

FIGUEROA, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. ''Hijos: a un mes que los dejé y sé que me aman, si me aman no lloren, estoy bien, yo los amo''. Sus hijos Pochola, Adita, Cachito, Walter, hijos polìticos, nietos, bisnietos, hermanos, invitan al responso que se realizará mañana a las 18 hs en en Panteón Fliar. de Cañada Escobar, al cumplirs un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

BASUALDO, CRISTÓBAL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. "Excelente como persona, amigo y vecino. Permanecerás en el recuerdo y corazón de cada uno de nosotros". Familia Cura participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CORONEL DE ALBARRACÍN, MIRTA LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Edmundo Gómez; su hija Claudia María; sus nietas Maitena y Oriana participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CORONEL DE ALBARRACÍN, MIRTA LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. José María Gómez y flia. participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Choya.

CORONEL DE ALBARRACÍN, MIRTA LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Dale el descanso eterno. Dalinda de Espeche; sus hijos José Domingo, Polilla, Yakeline, Barbarita y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

CORONEL DE ALBARRACÍN, MIRTA LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Carlos Villalba y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran tristeza. Choya.

CORONEL DE ALBARRACÍN, MIRTA LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la prima de la ordenanza, Marta Maldonado. Choya.

CORONEL DE ALBARRACÍN, MIRTA LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. José, Roberto, Isabel, Marisa, Claudia, Rito y Lucía Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

CORONEL DE ALBARRACÍN, MIRTA LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Carlos, Isabel, Carly, Ana y Paula Oroná participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CORONEL DE ALBARRACÍN, MIRTA LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Que descanse en paz. César y Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro trance. Choya.

NIETO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. La comunidad educativa de la escuela N° 96 Pedro Medrano de El Tasial participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de profunda tristeza. Choya.

NIETO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Que descanse en paz. César y Jesús Serrano y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro trance. Choya.

ACUÑA JALAF, JULIO ENRIQUE (Chulo) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/10|. "Siempre en nuestros corazones". Al cumplirse ocho años de su partida al Reino Celestial, su esposa Maria Rosa Pittari, hijos, hijos políticos y nietas invitan a familiares y amigos la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías, para rogar por el eterno descanso de su alma.