Cuando el arte se convierte en un estilo de vida para salir adelante

16/09/2018 -

No necesariamente se debe nacer en La Banda, para merecer el título de bandeño. Los hay por adopción también, como todas las ciudades y pueblos del mundo tienen entre sus hijos. La más famosa cantante de La Llorona, Chavela Vargas (1919-2012), al ser interrogada por los periodistas de su época si cómo se explicaba que se dijera mejicana habiendo nacido en Costa Rica, respondió, implacable e irreverente como fue: “¡Los mexicanos nacemos dónde nos da la rechingada gana!”.

Baste alegar estas monumentales palabras para fijar jurisprudencia en adelante y deslindar eventuales responsabilidades futuras. María Luisa Ríos Duarte, Marilú para su selecto grupo de amigas y colegas, nació en Santiago del Estero y se crió en Clodomira pero se le dio la rechingada gana de hacerse bandeña, y se llevó con ella su Taller Artístico “Mis colores”, sus pomos, sus tintas, sus tijeras y todo lo que quiso al barrio El Rincón. Y ahí está. Desde que iniciara su taller infantil en “Clodo”, han pasado 20 años y muchos niños se han convertido en adultos, que han seguido sus pasos y hoy son docentes y artistas, como ella. Por ella. Afortunadamente, quiso contar su historia y, más vale que la dejamos. Ésta es. “En diciembre del 97 me recibía de maestra de dibujo y pintura del Instituto Superior de Bellas Artes Juan Yaparí.

En enero de 1998, precisamente el 6 de enero, abrí el taller para niños y niñas, en la ciudad de Clodomira, en donde viví en mi niñez y adolescencia. El taller no tuvo espacio físico propio, pasábamos de un lugar a otro, pero nunca me quedé sin clases y los días sábados, en doble turno. Allí descubrí niños talentosos, de increíble imaginación y creatividad, fue lo más interesante”. No le preguntamos nada, pero ella siguió contando: “Al no tener espacio propio, estuvimos en clubes o salones, escuela, la estación de tren, etc. Pasaron los años, pero igual seguíamos. Los inicios del taller en Clodomira fueron hace 13 años. A pesar de mi cambio de residencia, continúe en la ciudad que me vio crecer. Recibida de profesora de pintura, aposté por la Educación artística inclusiva, hoy llamada Arte Terapia. Siempre los padres querían que sus hijos con necesidades especiales tuvieran la posibilidad de incursionar en las artes plásticas, artesanías y esculturas renovables. Todos los ciclos teníamos exposiciones anuales. Y en el cumpleaños de La Banda nos adherimos con muestras”. Muralistas Entonces ella decidió que era buen momento para dar a conocer una característica propia de su labor: “El taller siempre se caracterizó por hacer murales. El primero que se hizo en Clodomira fue en 1999 y desde ahí no paramos de hacer.

Hoy en día, los primeros alumnos están recibidos de docentes en Artes Plásticas. Otros en otras disciplinas artísticas y gráficas”. Sin necesidad de que le cuestionemos nada, optó por recordar: “Hace 7 años estoy en La Banda, en donde instalé el taller en mi casa. Arriba de la misma funciona mi taller particular y para dar clases. Hay niños adolescentes, cursos y seminarios de pintura decorativa. Allí seguimos apostando por la actividad artística, en especial la pintura mural, y esculturas con materiales renovables”. l