Los mejores logros deportivos y la época dorada

16/09/2018 -

A pesar de desarrollar otras disciplinas, la gente de Villa Unión es futbolera, y en su larga trayectoria, no habituada a los grandes reflectores, dos años seguidos pudo ver a su equipo disputando una final a los grandes de Santiago del Estero y eso no se borra de la mente ni del corazón de sus fanáticos. “Dos finales seguidas jugamos, una en 2015 con Mitre, encuentro en el que hubo un problema grave (el partido no terminó nunca); y otra al año siguiente, con Independencia de Fernández, que lamentablemente perdimos.

El de Mitre sigue inconcluso, porque el Consejo Federal nos concedió que decida la Liga si se lo reprogramaba en una cancha neutral y sin público, para jugarse nuevamente el partido, y si no se tendría que declarar nulo”. Y hasta ahora no se tomó ni una ni otra decisión, por lo que “el partido está inconcluso”, recordaron los miembros de la comisión directiva.

Torneos nacionales

Otros dos logros importantes fueron la participación del equipo en torneos nacionales, en el Torneo Federal C en 2016 y en 2017, la primera vez que salimos de la provincia a jugar en otro lado. Eso fue lo más significativo. Después también tenemos ganados campeonatos de la división B para ascender. Básquet En básquet, Villa Unión también salió campeón de la Liga Capitalina, en la década del 70. En esa época se hacían grandes rifas. Se sorteaban autos, casas, todos premios importantes. Villa Unión y Olímpico eran los únicos que hacían esa clase de rifas grandes. Se vendían muchísimo esas rifas. Se sortearon las casas que están sobre la calle Quintana, siete casas que están antes de la autopista. Esa fue la mejor época en lo económico del club. También más aquí en el tiempo, a finales de los 90, “en básquet Villa llegó a la final con Independiente BBC, creo que fue en el 98, en nuestra cancha resultaron subcampeones”. l