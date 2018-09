Berensztein: “El Gobierno nos mintió sobre la crisis y ahora se viene una situación peor”

16/09/2018 -

POR OMAR ESTANCIERO | DE LA REDACCIÓN DE EL LIBERAL



Para el analista político Sergio Berensztein, el rumbo actual del país bajo la gestión del presidente Mauricio Macri “está muy focalizado en el corto plazo y lo interesante es que falta un discurso de futuro”. También aseguró a EL LIBERAL que los problemas económicos que vive el país “no son culpa del sector externo, sino que son responsabilidad de este gobierno”. Al responsabilizar al Ejecutivo nacional de la actual crisis, dijo que “fue una metáfora equivocada hablar de tormenta”, con relación al término que expresa el jefe de Estado.

“Hay que reconocer que hay una crisis económica y social por errores de políticas públicas. Cuando el presidente dice que “pasaron cosas”, está victimizándose o por lo menos desinvolucrándose de decisiones tomadas que le fueron propias, porque si hay una situación negativa externa e interna, la obligación del Gobierno es preverlas, no ignorarlas”, reflexionó. Reconoció además que el Gobierno nacional “tuvo una herencia muy compleja. Si el Gobierno sesgó los escenarios a las hipótesis más optimistas, es responsable de esta crisis, porque en la vida no todo te sale bien.

Insisto en que el Gobierno no tuvo una tormenta, sino una flor de crisis por errores no forzados, por imprevisión”, recalcó. “Acá que hay que entender que no hay magia. Aquí había un ajuste que se iba a traducir en la caída de los ingresos de todos aquellos que reciben dinero del Estado, o iba a haber otra clase de ajuste, por ejemplo, de la obra pública.

El empleo público solamente se financia con impuestos, con deuda, o emisión monetaria. Sabemos que con la deuda, nadie presta a la argentina, la emisión monetaria genera más inflación y lo que queda, es recaudar más o gastar menos”, señaló el politólogo. “Nunca el Estado fue tan grande y nunca recaudó tanto en relación al PBI y es el Estado más grande de la historia argentina, que no sirve para el desarrollo, porque la calidad de la política pública es pésima.

Tenemos mala educación, mala salud pública, déficit de infraestructura, un mal sistema de justicia y se gasta mal el dinero siempre. Encima de eso, estamos ante una crisis fiscal seria, pero no había muchas más opciones. Hay impuestos malos, pésimos, y aun peores. Este (el retorno de las retenciones al campo) se supone que son buenos, y se supone que son aquellos que tienen impacto redistributivo o neutro o progresivo. Pagan más los que más tienen.

Algunos debaten esto porque desalienta la inversión, y lo cierto es que las retenciones son claramente un impuesto en contra del objetivo de fomentar las exportaciones. También es cierto que con la megadevaluación que este gobierno tuvo, de la cual es responsable, generaba ganancias extraordinarias a todos los exportadores. Es un impuesto que implica desalentar exportaciones”.

En este marco, el especialista consideró “justo que todos aquellos que exportan, contribuyan en un momento de emergencia a paliar la crisis fiscal. Al mismo tiempo, el Gobierno debe entender de cosas que no puede seguir haciendo. ¿Hay realmente vocación para ayudar a las empresas que están sufriendo por las crisis? Si hay una emergencia, todo el Estado tiene que estar en función de ayudar, para recobrar y revertir este mal ciclo económico”.

-¿Este gobierno aún tiene algún margen de maniobra para revertir la crítica situación financiera y económica?

-El Gobierno está claramente en un momento crítico y necesita rápidamente mostrar que tiene más o menos controlado la dinámica presupuestaria para lograr el desembolso del FMI. El Gobierno cree además que con la foto con los gobernadores ha dado un paso y que eso es suficiente. Encima ahora se viene el debate en el parlamento, y seguramente el presupuesto 2019 va a estar aprobado recién en noviembre.

Sabemos que la ley de presupuesto en Argentina en realidad no se cumple. Hay un problema de credibilidad y los parámetros de inflación, de recambio y crecimiento para el año que vienen son imposibles de cumplirlo porque estamos en medio de la crisis, y el Gobierno está pagando muy caro, sin entender que el país estaba en emergencia.

En el medio, se hablaba de tormenta y suponía que con lo hecho sobraba, y además el acuerdo con el FMI fue bastante improvisado. Y ahora nos damos cuenta que ese acuerdo es imposible de cumplir, no alcanza el dinero y nos damos cuenta que el Gobierno desinformó a la sociedad, y nos mintió sobre la crisis y ahora se viene una situación peor.

Creo que el sesgo optimista del Gobierno, como lo hubo todo este tiempo, nos hundió más bien en un fracaso, y lamentablemente no hay una noción precisa de todo el poder que perdió el Gobierno en términos reales.

-¿Qué diferencia ve en Cambiemos con otros gobiernos que hicieron ajustes que alimenten una esperanza de que una vez por todas vamos a ir por un camino que nos lleve a ser un país “normal” y hacia el desarrollo?

-La Argentina hace ya muchas décadas que está metida en situaciones de crisis. Y esto es algo que se viene experimentado en forma sistémica y regular, como la que estamos viviendo. Pero de alguna manera, esta situación no es la única ni la primera.

Esta crisis tienen un componente fiscal, hay situaciones de atraso cambiario que incrementan los problemas de balanza comercial, entonces llegamos a una crisis de balanza de pago por la combinación de déficit fiscal comercial, por supuesto que también disparado por la sequia, por la caída del precio de los comodities y aumentos de precios, pero las condiciones previas a la crisis, estaban.

El disparador externo fue solamente eso, un disparador, pero la cuestión interna, son las de siempre en Argentina, que nunca pudimos hasta ahora superar.

-¿Y cuál cree que debería ser la solución a este histórico problema?

- Para revertir esta situación y alcanzar el desarrollo, hace falta otra clase de esfuerzo, más amplio, sistemático y mirando todos los componentes del desarrollo, sobre todo el capital humano, cuestiones estructurales que no están hoy en el centro del debate.

Y también está aquí el componente político institucional, que en definitiva los desvíos fiscales son el resultado de políticas cortoplacistas, y me parece que este Gobierno, lejos de romper esta tendencia, la profundizó.

El objetivo es no repetir los errores que nos condujeron hasta acá, y no veo ningún consenso duro en este sentido, ni un intento por lograrlo tampoco. No hay una clase política que quiera dar una señal de que comprendió la naturaleza de los problemas que tenemos y estar dispuesto en todo caso, a no volver a cometer los mismos errores. Veo un presidente que está tratando de sacar un presupuesto con una visión a corto plazo, para salir de la crisis y pensar en las elecciones del próximo año. No veo otra cosa.