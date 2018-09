Hidrofobia, un miedo irracional e injustificado al agua

16/09/2018 -

QUÉ ES LA HIDROFOBIA?

El agua es uno de los elementos más indispensables para la vida de los seres vivos. Por lo que no entrar en contacto con ella de forma habitual resulta complejo, convirtiéndose en un problema para quienes padecen de hidrofobia. La hidrofobia o miedo al agua está definido como el hándicap que el ser humano puede padecer cuando entra en contacto por primera vez con el medio acuático. Durante las primeras etapas de exploración, descubrimiento y adaptación nos encontramos con un comportamiento reacio hacia el agua (Saquicela y Jacinto, 2010). La hidrofobia o fobia al agua es una alteración neuropsicológica que se caracteriza por presentar un miedo irracional, excesivo e injustificado hacia el agua.

¿CÓMO SE PUEDE DETERMINAR SI SE TIENE HIDROFOBIA?

Por lo general, los seres humanos, al igual que muchos otros animales, presentan una buena predisposición por el agua. Este elemento no suele presentar atribuciones dañinas y peligrosas para las personas de forma directa. Asimismo, se considera una sustancia vital para la vida del planeta y los seres habitan en él. No obstante, no todas las personas poseen el mismo agrado hacia el agua. Hay quienes pueden adorarla y disfrutar plenamente de espacios como las playas, los ríos, los lagos, las piscinas o las duchas. Pero también hay quienes pueden presentar un cierto desagrado hacia esas situaciones. Por ejemplo, una persona que no sabe nadar puede temer ligeramente las situaciones donde el agua sea muy abundante. Incluso puede ponerse ligeramente nerviosa cuando entra en una playa o una piscina profunda. Este hecho de por sí, no dictamina la presencia de hidrofobia. Es decir, la hidrofobia no consiste en presentar un cierto rechazo o desagrado hacia el agua, va mucho más allá. Así pues, para poder determinar si se padece o no hidrofobia resulta imprescindible analizar el tipo de miedo que presenta la persona hacia el agua. De forma general, el miedo fóbico de la hidrofobia se caracteriza por ser:

1- Excesivo

El temor hacia el agua referente a la hidrofobia resulta altamente excesivo atendiendo a las exigencias de la situación. Por ejemplo, un individuo con esta alteración puede presentar un miedo extremadamente elevado en situaciones aparentemente seguras como estar en un jacuzzi o darse una ducha. De este modo, se descarta la presencia de hidrofobia en esas personas que presenten un miedo justificado y razonable sobre el agua. Por ejemplo, una persona que no sabe nadar puede presentar un miedo ciertamente adaptativo (y no fóbico) al agua cuando se encuentra en situaciones donde saber nadar puede resultar necesario en algún momento.

2- Irracional

La exagerada intensidad del miedo al agua referente a la hidrofobia se acompaña de un elevado componente irracional. Es decir, la persona que padece hidrofobia no es capaz de justificar de forma razonada por qué teme el agua. Tampoco consigue exponer cuáles son los elementos que le hacen experimentar sensaciones tan elevadas de temor. El individuo con hidrofobia teme de forma extrema el agua, sin poder razonar y explicar los motivos de su miedo.

3- Incontrolable

Por otro lado, el sujeto con hidrofobia es totalmente incapaz de controlar sus sensaciones y experiencias de temor. Cuando estas aparecen, se apoderan totalmente de su pensamiento y comportamiento, sin que la persona pueda modular el miedo hacía el agua. De este modo, el individuo experimenta temor de forma irracional, pero es incapaz de evitar la aparición del miedo.

4- Lleva a la evitación

El miedo hacia el agua referente a la hidrofobia es tan elevado que provoca una marcada conducta de evitación en la persona. El individuo con esta alteración tratará de evitar la exposición al agua por todos sus miedos. A pesar de que este comportamiento pueda afectarle negativamente o disminuir su calidad de vida. Para la persona con hidrofobia, lo más importante es evitar las angustiosas sensaciones que experimenta cuando entra en contacto con el agua.

5- Persistente La hidrofobia es un trastorno persistente.

Es decir, el temor al agua no aparece en etapas específicas o en momentos concretos. Las personas con este trastorno experimentan miedo al agua de forma invariable siempre que entra en contacto con ella. Asimismo, si no se trata adecuadamente, presentará la alteración toda su vida.