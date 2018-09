Las historias de Karen y Roger en el submundo de las drogas en Santiago

16/09/2018 -

E l arraigo social que ha ganado el flagelo de las adicciones en la comunidad santiagueña ha ido calando hondo en los últimos años, dejando marcas casi imborrables. Reconocer los errores, abrirle los brazos a una vida distinta, libre de intoxicaciones, y superar la barrera de las complicaciones, no es fácil nunca. Como tampoco imposible.

Karen Pereyra y Roger Gerez, son dos jóvenes recuperados de sus adicciones, que pudieron ganarle la batalla a las drogas y hoy triunfan en sus vidas. Como ellos hay muchos. La valentía también se contagia.

Ellos se animaron a contar sus experiencias en el ciclo PUNTOS DE VISTA, para dar ánimo a quienes hoy se encuentran en medio de la oscuridad de les provoca las adicciones.

Por su parte, Mariana Santillán y Mary Jiménez vivieron en carne propia la desesperación de ver a sus seres queridos lastimarse con el desmedido consumo de sustancias prohibidas, y en lugar de alejarse, prefirieron unirse más que nunca a ellos para ayudarlos a dejar ese camino. Hoy pueden contar su historia, con un final feliz.

En tanto que la Prof. Claudia Tarchini, referente de la Dirección General de Abordaje Integral de las Adicciones; Viviana Rafael, presidente de la Fundación Piedras Vivas; y el Dr. Fabián Trejo, director Médico del Crease, contaron cómo es el trabajo que a diario realizan desde sus instituciones para hacerle frente a esta problemática tan compleja, de la que coinciden, uno puede liberarse.

“La droga como objeto, sólo ingresa a donde hay lugar. Quien no lo hace es por una sola razón: porque no quiere. No es que no haya oportunidad de consumir. La droga como objeto, viene a dar visibilidad a las carencias que tenemos como familia, como sociedad, como seres humanos. Viene a instalarse donde se han ido perdiendo valores”, simplificó la Prof. Tarchini.