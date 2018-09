“De la droga sí se puede salir; mis sueños se han despertado de nuevo”

16/09/2018 -

Llegué a los 14 años a la Fundación Piedras Vivas con problemas de adicciones. Mi vida no tenía sentido; comencé a consumir drogas por curiosidad y no imaginé las consecuencias que iba a traerme. Me quitaron mis sueños, mis proyectos, hasta quise quitarme la vida. Es ahí cuando mis papás comienzan a buscar ayuda, en hospitales, con curanderos, con lo que fuera y les hablaron de una fundación en la que trabajaban con chicos adictos.

Comencé con los ambulatorios, las consejerías, los operadores terapéuticos, todos siempre han estado conmigo, y creo que el apoyo de mis papás en ese momento ha sido fundamental, y es ahí donde empecé a recuperar todo lo que las drogas me habían quitado. Dios comenzó a hacer un cambio en mi vida. Recuperé el amor y la confianza de mis papás, mis estudios, mi deporte, hasta mi sonrisa.

Hoy hace cinco años que soy profe de Educación Física; ejerzo en un colegio; me dedico al triatlón de forma profesional, y voy a representar a mi provincia, a mi país y a Jesucristo, que ha despertado de nuevo mi sueño y me da la fuerza para seguir, y es por eso que les digo que de las drogas si se puede salir; que todo es posible para Dios, y que sueñen, que el camino de bendición y éxito es muy grande.