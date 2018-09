“Volví a vivir con mis hijos, recuperé la confianza de mi madre y de mis hermanos que tanto sufrieron por mí por culpa de las drogas”

16/09/2018 -

Comencé a hacer el tratamiento casi sin quererlo, por presión de mi madre, que estaba cansada de buscar ayuda para mí, mientras yo no tomaba conciencia de eso. Por la droga que tenía en mi cuerpo, ni siquiera podía imaginarme el dolor que ella sentía por el daño que yo me estaba haciendo.

Llegué a consumir por más de 20 años, buscaban la forma de ayudarme, me llevaban a todos lados, pero nunca tenía éxito. Hasta que un día mi mamá vio en el diario una nota en la que la profesora Tarchini hablaba del Centro de Rehabilitación, y se entusiasmó. Yo no le hacía caso porque yo estaba cómodo con lo que hacía.

Pero por ella un día comencé el tratamiento. Venía, pero sin ganas. Yo sabía que mi vida estaba en riesgo, al igual que la de mi familia. Tengo 4 hijos y por culpa de la droga cada vez los veía menos; me separé de la madre de ellos… llevaba una vida muy dependiente del consumo. Eso no me permitía dimensionar el amor que yo sentía por mis chicos.

Cuando decidí tomar con seriedad mi vida, con otros hábitos, necesité hacer este tratamiento, y ordenar mi vida.

Empecé a tener esperanza, a ilusionarme con una vida llena de amor, cerca de mis hijos y eso me llevó a alejarme de las sustancias.

Ahora hay gente que me pregunta como hice para salir de las drogas. Y esa misma pregunta me la hacía yo. Pensaba muchas veces “¿cómo he hecho para salir?”. Pero aprendí de mi experiencia y ahora siempre les digo al que me pregunta que no es “cómo lo he hecho” sino “qué he hecho”. Y Mi respuesta será: empecé a incorporar a mi vida otra cosa, le di orden, aprendí a hacer cosas que jamás había hecho. Todo eso pudo alejarme de las drogas.

Hoy en día vivo con mis hijos, he recuperado la confianza de mi madre y de mis hermanos que tanto sufrieron por mí.

Hoy, después de tanto tiempo y de tanto sacrificio, me siento orgulloso de mí porque me he recuperado de las drogas y hoy estoy trabajando en el lugar en donde salvé mi vida. Hoy puedo decir que mis hijos pueden contar con el padre que siempre he querido ser. Mi sueño era que ellos me admiren como padre y hoy lo estoy logrando.

Cuando comparto momentos con ellos, que para mí son únicos, me doy cuenta de que realmente vale la pena esforzarse por hacer las cosas distintas.