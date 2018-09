“Con el tratamiento pudo dejar atrás a ese hombre oscuro en el que se había convertido con los años”

16/09/2018 -

Vivir en el mundo de las adicciones es mucho más complejo de lo que cualquiera puede imaginarse. Conocí a mi esposo hace casi 11 años y él ya era un consumidor, había comenzado a consumirla los 16. Sin embargo yo no sabía nada. Siempre estuvo muy ausente, llegamos a pegarnos muchas veces, y ahora recién entiendo que todo era producto de las drogas. Por muchos años soporté su ausencia, porque él volvía de trabajar y salía, los fines de semana nunca estaba en casa, y cuando le reclamaba comenzaba la violencia. Llegamos a separarnos tres meses. Ahora, ya recuperado me cuenta que cuando se iba era para consumir drogas, lejos de mi hijo y de mí.

Con los años comencé a sospechar pero me resistía a creer hasta que recién hace un par de años lo confirmé. El mundo se me vino abajo. Fue justo el día del cumpleaños de nuestro hijo, en pleno festejo y yo embarazada de tres meses. Creo que Dios intervino, me guió para encontrar las pruebas y ahí comenzó todo nuestro camino a la recuperación.

Fuimos a la Fundación Piedras Vivas a pedir ayuda. En un principio él negó a los profesionales que consumía pero después lo asumió. Ahí empezó su rehabilitación, y fue duro porque hubo recaídas en el medio que me hacían temblar el mundo, pero con mucho esfuerzo pudo superarlo. Sabíamos que el único camino era ese, y que sólo había que levantarnos y comenzar de nuevo.

Fue muy duro, pero todo se alivianó porque nos aferramos mucho a Dios. Él nos daba la fuerza, el sustento y la paz para mantenernos fuerte en medio de la tormenta.

Hay gente que me decía que mi marido jamás iba a salir de las drogas, pero hoy puedo afirman que sí se puede, siempre que el adicto tenga el acompañamiento de su familia.

Hace una semana mi esposo recibió el alta del terapeuta, y lloré mucho, porque sé lo que significó para él y para nosotros como familia, y porque veía muy lejano este momento.

Él cambió un ciento por ciento. Yo no sabía lo que era una abrazo suyo, y hoy es totalmente distinto todo. Hoy es mi compañero, me ayuda con los chicos, en todo momento nos dice que nos ama.

Cuando nos abrazamos el día en que terminó su tratamiento, sentí que me volví a enamorar, ya no era ese hombre oscuro en el que se había convertido con los años. Recuperamos nuestro amor y nuestra familia, que de a poco se iba destruyendo.