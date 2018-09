“Mi hijo llegó a robarme por su adicción; supe que en mi casa había drogas y una tumbera escondida”

16/09/2018 -

Para una madre siempre va a ser difícil asumir los errores que comenten los hijos. En mi casa siempre se hablaba del tema de las drogas y las consecuencias, les dábamos consejos con mi marido policía, y nunca nos imaginamos que mi hijo ya estaba metido en ese mundo. Algunas veces mi marido me decía que él notaba algo raro en su cara, pero yo no lo quería ver. Lo negaba.

Hasta que un día nos enteramos por un faltante de dinero que había en la familia. Él había sacado plata para comprar drogas. Ese día enloquecí. El mundo se me volvió oscuro en ese instante, cuando él me confesó que era consumidor. Me preguntaba como mamá en qué había fallado, qué le había hecho falta para que me pagara así.

Desde ese momento comenzamos a buscar ayuda. Lo internamos y pasamos una Navidad con él en un Sanatorio. Fue una etapa muy difícil. Llegué a enterarme que en mi casa había droga escondida, que mi hijo tenía una tumbera.

Después tuvo una recaída y cayó otra vez. Hasta que un día los propios médicos que lo asistían nos hablaron de la Fundación Piedras Vivas.

Y fuimos. Allí encontró la salida a sus adicciones. Fue un camino largo, en el que todos, como familia, tuvimos que aprender ciertas cosas para poder ayudarlo a mi hijo.

El dolor que sentí lo pude superar solo el día que después de dos años le dieron el alta los terapeutas.

Hoy mi hijo es otro, retomó los estudios, está sirviendo a los más necesitados, ayuda en un comedor infantil, tiene aspiraciones de estudiar por completo. Es otra persona, la droga ya no forma parte de su vida.