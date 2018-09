“La droga sólo ingresa a donde hay lugar. Quien no se droga es por una sola razón: porque no quiere”

16/09/2018 -

N osotros hemos venido haciendo con el Voluntariado de Jóvenes para la prevención, que este año son más de 2.000 chicos que están trabajando en sus comunidades y en sus colegios, que incluso trabajan con los jardines de infantes de la provincia. El lema de los chicos es “El joven como protagonista en su vida, en su escuela y en su comunidad”, con esto se crean espacios donde los jóvenes puedan sentirse protagonistas. Esto también es importante destacar y por ahí no es lo que más se ve.

Siempre ponemos en foco en que los jóvenes deben tomar sus propias decisiones, pero también hay muchas decisiones que les competen a los adultos, y como tales debemos hacernos responsables, y una prueba de que ellos necesitan de los mayores, es que surgió la iniciativa también de un grupo de voluntariado de padres.

Los chicos plantean que no siempre cuentan con las herramientas para poner límites en un momento donde es otra la realidad, el contexto social en el que viven hoy los padres es muy diferente a la que vivían nuestros padres. Hoy los riesgos son mayores y, paradójicamente, la percepción de riesgo es menor.

Hoy tenemos papás con muy poca conciencia de su rol de padres y de la responsabilidad que eso implica.

Cuando hablamos de adicciones hablamos de una problemática que es multicompleja y policausal. Hay componentes genéticos, sociales, lo que no hace fácil el abordaje y sí o sí tiene que ser de manera integral. Debemos pensar permanentemente que debemos reinventarnos como equipo a partir de la demanda y de las necesidades reales de cada uno de los chicos. En estos momentos en el Crease tenemos 120 chicos, en La Católica 50, y son todas realidades distintas. Desde que los chicos ingresan al tratamiento trabajamos en la reinserción, comenzamos a pensar en cuáles son las herramientas que estos jóvenes o estos hombres van a tener para volver a su familia, a su comunidad.

Y ese chico va a volver a su familia, a la familia que le tocó, con su realidad, con su entorno. Tratamos de tener la mayor empatía posible con los papás. No podemos trabajar con la persona sin tener en cuenta su contexto y las herramientas con las que van a regresar a ese contexto.

En el tratamiento tratamos de reparar ausencias, que no solo tiene que ver con el consumo de drogas, son ausencias institucionales, ausencias sociales, de familias.

La expectativa tan alta de una persona que ha hecho un tratamiento y que estuvo bien por un determinado tiempo y tiene una recaída, tiene que entender que ha sido eso, una recaída, una oportunidad de seguir trabajando y de dar un paso más adelante que lo que llegamos la vez anterior. Nunca tras una recaída se vuelve desde el principio. Siempre es un paso más adelante.

La droga como objeto, sólo ingresa a donde hay lugar. Quien no lo hace es por una sola razón: porque no quiere. No es que no haya oportunidad de consumir. La droga como objeto, viene a dar visibilidad a las carencias que tenemos como familia, como sociedad, como seres humanos. Viene a instalarse donde se han ido perdiendo valores.