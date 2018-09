“Drogarse no es una picardía, es una enfermedad”

16/09/2018 -

S ocialmente se cree que las adicciones son una forma exagerada de disfrutar, una picardía, y por ahí no se le da el tenor necesario para abordar esta patología. Es una enfermedad, y de la misma manera que se puede enfermar el pulmón, el corazón, el cerebro también puede ser víctima de una afección, en este caso, las adicciones. Tendríamos que rever socialmente eso, porque drogarse no es una picardía, y los chicos muchas veces actúan compulsivamente, sin medir los riesgos de sus actos. Por eso debemos considerar que es una enfermedad, que no lo hacen a propósito.

Por lo general, la tasa de reinsersión es muy baja. Antes se pensaba que las personas con esta patología, una vez que se ingresaba al proceso de recuperación y tenía una recaída, había fracasado. Hoy se sostiene que la recaída es parte del proceso, o sea que se reinicia nuevamente, eso nos da una chance más de prolongar el tratamiento hasta que se recupere definitivamente. Es frustrante también este trabajo, porque las recaídas son frecuentes.

Es más fácil llegar al paciente adicto adulto que al joven, porque tiene un comportamiento y ha tenido vivencias más extremas, que lo llevaron a un análisis o recapacitación mucho mayor que al niño, al adolescente, al joven, porque está aún experimentando y quiere hacer de todo. Por eso es más complicado con el adolescente.

Si bien es cierto que la familia es la primera responsable de la situación de los chicos, como sociedad también tenemos que darnos el lugar de responsables. Hablamos de incorporar a la red de contención social a todas las instituciones; tienen que participar el club, la escuela, la iglesia, el hospital, las Upas, porque los esfuerzos individuales no resultan fructíferos, pero si la red se consolida como tal, puede contener. Y en eso estamos trabajando muchísimo.

Hay toda una cultura que modificar en esto. No estamos acostumbrados a trabajar en red. Una red es un espacio constituido entre todos, donde podamos contener, orientar, acompañar. Hay que ver cómo cada persona puede implicarse con el otro que está sufriendo, desde un lugar humano.

Ahora se ve un fenómeno nuevo. Antes venía el chico con el papá para hacer el tratamiento, hoy viene a hacer el tratamiento la mamá, el papá el chico, los hermanos. Tenemos familias completas que vienen a buscar el tratamiento. Esto es para que dimensionemos cómo está creciendo este fenómeno.

El tema de ‘fortalecer el no’ es algo que nos interpela a los padres. Nuestros padres, decían para protegernos, que el ambiente del deporte o determinados lugares nos protegían de estar expuestos a sustancias y a las adicciones. Pero hoy en día eso no existe, porque la droga está en los deportistas, en la biblioteca, en la iglesia, en la universidad. Entonces, el posicionamiento como padres tiene que cambiar.