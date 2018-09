“La droga no se la descubre en la calle, el problema del adicto empieza en la casa”

16/09/2018 -

L a droga es la pandemia del siglo. Es lo peor que nos pudo haber pasado como sociedad. Lo hemos naturalizado, y la sociedad no ha reaccionado conforme al tremendo flagelo que significa hoy la droga. Todos sabemos lo que pasa, pero muy pocos son los involucrados en armar una red de contención. Drogas hay en todos lados. En todos los estratos sociales. Seamos realistas, estamos ante una segunda generación de adictos, cuya primera generación son personas de todas las posiciones, de 40 o 50 años. Y lo peor es que esa generación se sigue drogando.

No podemos obligar a un chico a ser rehabilitado. Recibimos a chicos que vienen enviados por Tribunales, o porque la mamá y el papá lo descubrieron y lo amenazaron con que si no entra al tratamiento le cortan los víveres. Entonces muchas veces vienen presionados, y en la entrevista nosotros vislumbramos si realmente quiere salir o no. Les dejamos en claro que no los obligamos, pero que siempre vamos a estar dispuestos cuando ellos lo decidan, por voluntad propia.

Muchas veces nos pasó, que chicos que no quisieron comenzar el tratamiento en una primera instancia, al tiempo tocaron fondo, y volvieron solos a pedir ayuda.

Las realidades de los chicos, son muy… muy duras. Las drogas no se la descubre en la calle, el problema del adicto comienza en la casa. El problema está en la familia, y la familia, en estas últimas décadas, ha sido tan atacada, que me duele ver que la mayoría no se da cuenta que eso es lo que debemos reforzar; los valores de la familia bien constituida; con valores; que contenga; porque esa disolución de familia que hay y que se la toma con tanta liviandad, hace que los chicos estén muy desorientados y terminen refugiándose en la droga para tapar muchas cuestiones que por ahí los supera, que no la saben hablar.

El adicto es justamente la falta de dicción; no te habla; no se expresa. Es muy para adentro, y tiene muchos dolores internos sin resolver y que los lleva a pensar que a través de la droga se escapa de esa realidad que le es muy dolorosa. Hay situaciones de mucha violencia, tenemos mamás que tienen la casa pelada, literalmente, porque sus hijos les vendieron todo, y si se compran un collar, un secador o lo que fuere, lo venden para comprar droga. Hay otras mamás que vienen llenas de golpes, de moretones y con mucha vergüenza, porque no es fácil reconocer que el hijo la golpea. Una madre nunca denuncia al hijo, pero muchas mamás sufren violencia. Son situaciones muy límites.

Nosotros trabajamos mucho en la parte de las emociones y en la parte de lo emocional, porque creemos en una restauración integral de la persona. Eso hace que los chicos puedan sanarse, porque si sólo decimos que el chico deje de consumir, no estamos yendo a la raíz del problema, la raíz del problema generalmente está en la casa, entonces trabajamos muchísimo con terapia de padres y terapias familiares, para ir subsanando los errores de la familia, las heridas, y que los chicos puedan encontrar un clima diferente y contención para que puedan realmente salir adelante.

Los chicos generalmente vienen de familias donde hay patrones de adicción. El papá puede ser adicto al alcohol, al juego, entonces ellos ven esa conducta adictiva en sus padres y ante situaciones no resueltas se van a otro tipo de adicciones. Nosotros cuando comenzamos la terapia les pedimos a los papás que no haya alcohol en la casa, y los papás son los que más se resisten y dicen que el problema es del hijo y no de él, pero el alcohol es la puerta más grande que permite el resto de las adicciones. Renegamos muchísimo más con los papás para que no fumen o no consuman alcohol, porque tienen que generar un ambiente saludable para que su hijo pueda salir adelante.

Cuando comienza a consumir, el chico está enamorado de la droga y es muy difícil que quiera salir. Después quiere divorciarse de la droga y ahí se da cuenta de que no puede, y ya han pasado varios años de adicción. Por eso es que cuando recién comienza en la droga y la mamá lo trae a recuperación, el chico no quiere salir. Está en una etapa de luna de miel. Después se casa con la droga, cree que la puede controlar, y después quiere el divorcio, y ve que no puede. Y ahí es cuando tocan fondo y deciden pedir ayuda porque solos no pueden.

Reforzar el ‘yo no quiero’ no le es fácil a la generación de ahora.