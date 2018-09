Fotos Un regreso a casa que emocionó a la provincia

16/09/2018 -

El 9 de agosto de 2016 Marikena Martínez Barbero regresó a su casa en La Banda, con su pequeña hija. Allí comenzó a escribir un nuevo capítulo en su vida, que emocionó a todos, tras ocho meses de internación en un centro de rehabilitación de Mar del Plata. En diálogo con EL LIBERAL, Soraya Barbero de Martínez, mamá de Marikena, contó las sensaciones del regreso al hogar, tras meses de pesadilla, pero también de lucha y esperanza: "Estamos aquí de vuelta gracias a Dios, con Marikena bien. Ella todavía no habla, no come (por sí misma), pero está caminando". "Lo importante es que estamos. Más fuerte hubiera sido que la hubiéramos llorado en un cementerio, en cambio estamos peleando por ella acá", reflexionó en la oportunidad. También describió el regreso como "superemotivo: "En el aeropuerto estaba esperándonos toda la familia y en el barrio, todos los vecinos y los amigos de Marikena. Gente que quizás uno no presta atención, pero que en los malos momentos estuvo. Fueron muchos, gracias a Dios, que cuando yo golpeaba puertas o llamaba, estaban presentes. Cosechamos mucho afecto". El excepcional caso de Marikena ya había tenido repercusión nacional porque era único en el país: mientras estaba en coma descubrieron que estaba embarazada, tuvo su mayor punto de difusión cuando finalmente su pequeña hija Vasti nació el 19 de abril de 2016, después de cinco meses de gestación en coma.