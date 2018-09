Racing buscará recuperar el liderazgo en su visita al alicaído Lanús en el sur

16/09/2018 -

Racing Club de Avellaneda intentará esta tarde recuperar el liderazgo de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), cuando desde las 17.45 visite a Lanús, en el partido más importante de los que hoy le darán continuidad a la quinta fecha.

El equipo de Eduardo Coudet, que está invicto, reúne diez unidades, producto de tres victorias y un empate, pero el viernes pasado fue superado por Atlético Tucumán, que con su triunfo como local ante Tigre (3-0) alcanzó los once puntos.

La jornada dominguera presentará otro atractivo choque en Mendoza con la presencia de San Lorenzo (4), enfrentando a Godoy Cruz (7), a partir de las 20.

Los otros encuentros de hoy serán: 11, Patronato de Paraná vs. Gimnasia y Esgrima La Plata; 13.15, Vélez Sársfield vs. San Martín de Tucumán y 15.30, Unión de Santa Fe vs. Talleres de Córdoba.

Racing ya dejó atrás la frustración que le generó la eliminación de la Copa Libertadores. Y como prematuramente había quedado eliminado en la Copa Argentina, ahora se aboca de lleno a la Superliga, competencia en la que no le sirve otra cosa que el título.

El "Chacho" volverá a confiar en los mismos once que vencieron a Rosario Central, es decir que dejará fuera del elenco titular a dos "pesos pesado" como Ricardo Centurión y Gustavo Bou.

Con la necesidad que tiene de su primera victoria en la Superliga, San Lorenzo perdió ayer a su máxima carta de gol, Nicolás Blandi, por un edema muscular.

"Debido a un edema (grado 1) en el recto anterior de la pierna derecha que sufrió sobre el final de la práctica de ayer, Nicolás Blandi no viajará a Mendoza", comunicó el club de Boedo a través de Twitter.