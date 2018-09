El primer gol debió haber sido anulado

16/09/2018 -

¡Qué polémica se armó con el primer gol de River ya que antes de que Lucas Pratto enviara el centro que generó el gol de Rodrigo Mora, la pelota se había ido de los límites de la cancha!

¿Cuál fue la reacción de los jugadores de San Martín de San Juan?, obviamente que todos se fueron contra la humanidad del árbitro Germán Delfino que hizo seguir la jugada, pese a que por las imágenes de la televisión se pudo confirmar que el balón traspasó la línea cuando el "Oso" ejecutó la maniobra que le permitió a Mora abrir el marcador en el estadio Monumental de Núñez.

Uno de los que habló al respecto fue el arquero de San Martín, Luis Ardente.

"Vi clarito que la pelota se había ido. Y en el penal del 4 a 1, Enzo Pérez se me tira", dijo el golero. "El árbitro me dijo que lo toco. Yo saco las manos. Se me tira encima. Tengo que verla de vuelta. No sé", dijo Ardente.

Ocho minutos antes, Delfino había invalidado correctamente una acción similar, que también había terminado con la pelota dentro del arco de Luis Ardente, en la que Ignacio Fernández sirvió un centro para el cabezazo de Ignacio Scocco.