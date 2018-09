Gillian Anderson, la estrella de "Los Expedientes X", en Argentina ComicCon

16/09/2018 -

Argentina ComicCon confirmó que la actriz Gillian Anderson participará de la 10ª edición de la Convención, que se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de diciembre en Centro de Exposiciones Costa Salguero.

En el marco del 25º aniversario de la icónica serie "The X-Files", Gillian Anderson, quien interpretaba a la Agente Dana Scully, visitará Buenos Aires para participar en paneles para el público en la convención de cultura pop más importante del mundo. Además de The X-Files, a Gillian Anderson se la pudo ver recientemente en la serie "American Gods" y antes en variados papeles en series y películas como "The Fall", "Hannibal", "The Last King of Scotland", entre otros.

Además de sorpresas y nuevos contenidos, quienes visiten la Convención podrán disfrutar de paneles con invitados nacionales e internacionales, conferencias, talleres y presentaciones en el Auditorio, actividades de meet&greet y photo op, autógrafos y más de 150 stands incluyendo los pricipales estudios de cine y televisión, diferentes muestras y exhibiciones, experiencias interactivas, Cosplay, el Artist Alley en donde exponen y venden los principales artista de cómics profesionales.