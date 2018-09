Julio Paz: "Mi bombo se fue de farra y volvió"

16/09/2018 -

El Dúo Coplanacu lo había pasado tan bien en el show que ofreció en la Expo Santiago 2018, que se realizó en el Nodo Tecnológico. Julio Paz y Roberto Cantos cargaron todos los instrumentos en la caja de la camioneta y emprendieron viaje rumbo a Córdoba.

Nunca lo habían hecho de esa manera, "con las cosas sueltas", con tanta mala suerte que en uno de los movimientos del vehículo el bombo de Julio salió despedido. Se enteraron cuando llegaron a destino. "Cuando fuimos a bajar todos los instrumentos, me di con que no estaba mi bombo. Me vino un frío... Primero una bronca, y a los dos días un bajón tremendo. No la podría comparar con la pérdida de una persona, pero sí una cosa rara, una gran tristeza", contó Julio a EL LIBERAL.

El "Coplanacu" no tardó en compartir lo sucedido en las redes sociales; y después hasta Canal 12 de la televisión de Córdoba se hizo eco de la pérdida. Julio Paz sentía no sólo que se había quedado sin un instrumento, sino también sin un pedacito de su alma y de las miles de personas con cuya energía sentía que ese bombo se había cargado.

"Con ese bombo grabé como seis discos. He tocado con él en tantos estadios, tantísima gente ha vibrado escuchándolo, hemos vivido tantos momentos en el escenario, que yo creo que esos bombos así se cargan de una energía especial. Lo siento un poco mío y un poco de todos", contó Julio con mucha simpleza y a la vez, con una romántica profundidad.

La mala suerte de uno de los integrantes del Dúo Coplanacu terminó convirtiéndose en la dicha de Daniel Jiménez, un sonidista de Loreto, quien a la altura de Nueva Francia se vio sorprendido por un bombo. Él también regresaba de un evento, adonde estuvo trabajando. "Casi lo aplastan, porque les cayó delante de ellos. Lo alzó, lo llevó a su casa y me mandó varios mensajes, pero eran tantos los que había recibido que recién hace dos o tres días descubrí el suyo", recordó Julio.

Paz estaba feliz, aunque no quería alegrarse demasiado. "No hay que contar los corderos antes de la parición, es mejor tenerlos en la mano, saben decir", remarcó y explicó que no quería ilusionarse, pero a medida que fue compartiendo mensajes con Jiménez , y más cuando el joven le envió una foto se dijo a sí mismo: "Ahí está mi bombo querido".

Puede sonar a sugestión, o a lo que sea, pero existe una conexión "mágica" entre Julio y su bombo. Una de las noches posteriores a la pérdida del bombo, Julio soñó que un hombre petisito le decía: "Así como las lampalaguas que vos compras y luego las largas en el monte para que no las lleven a Buenos Aires, así tu bombo se ha ido de farra".

El bombo de Julio Paz tiene precisamente dibujados en su caja a un suri, una tortuga y una serpiente, que son los símbolos de la cultura de Santa María. "Todos esos animales han paseado y han vuelto", señaló Julio.