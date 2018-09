Fotos "Daniel Jiménez es un hombre de bien, un loretano de ley"

16/09/2018 -

Así como para Julio Paz, su bombo no es un "coso de madera para golpear, sino una pieza que guarda y transmite muchas emociones", para todos los artistas los instrumentos que los acompañan tienen un significado especial.

"Me acuerdo cuando le robaron a Rubén Juárez (conocido bandoneonista y cantautor argentino de tangos) un bandoneón, estaba como muerto. A veces, hay gente que encuentra un instrumento y no lo devuelve, se lo queda como un trofeo, lo ponen en una repisa. Por suerte, Daniel Jiménez es un hombre de bien, un loretano de ley. Le agradezco mucho a él y a todos los que me ayudaron a encontrar a mi bombo, porque pusieron esa energía que me permitió llegar a él".