Cinco partidos le darán hoy continuidad a la tercera fecha

16/09/2018 -

La tercera fecha de la B Nacional proseguirá hoy con cinco partidos. La grilla será la siguiente: 12, Los Andes vs. Sarmiento de Junín (árbitro, Hernán Mastrángelo); 15.30, Olimpo de Bahía Blanca vs. Ferro Carril Oeste (Sebastián Ranciglio) y Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Nueva Chicago (Yamil Possi); 15.45, Defensores de Belgrano vs. Santamarina de Tandil (Diego Ceballos) y 18, Atlético de Rafaela vs. Brown de Adrogué (Pablo Dóvalo). El partido más destacado es el que cerrará la jornada, ya que Brown de Adrogué (6 puntos) es uno de los seis equipos que ganó las dos primeras fechas y además está en octavos de final de la Copa Argentina (se medirá con Central Córdoba). El equipo de Pablo Vicó se las verá con un duro rival, que tiene 4 unidades, producto de una victoria y un empate.