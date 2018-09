López declaró que el dinero de los bolsos era de Cristina Fernández

Fotos José López.

Notas Relacionadas

Advierten que la inflación acumularía un 45% este año

Hoy 18:15 -

José López, ex secretario de Obras Públicas, declaró ante la Justicia que el dinero de los bolsos que trató de esconder en un convento pertenecía a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y que Fabián Gutiérrez, secretario de la ex mandataria, lo llamó para que llevara el dinero al lugar.

Te recomendamos: "Interesa a destinos argentinos sanción de ley para uso terapéutico de aguas termales"

López aseguró que había recibido la orden de “mover el dinero de lugar”. Recibió los 9 millones de dólares en su casa y pensó que el convento de monjas de General Rodríguez sería el lugar ideal para guardarlo.

El ex funcionario relató que Cristina lo llamó a mediados de 2011 para mostrarle un cuaderno en el que su marido anotaba todo lo relacionado con el sistema de recaudación de coimas y que le pidió a él que el explicara el contenido del anotador.

Se estima que a partir de esta nueva información, el juez federal Claudio Bonadio pedirá el procesamiento con prisión preventiva de CFK como jefa de una asociación ilícita.