CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de septiembre de 2018

A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

17/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE

MARCELO ARCE

21.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS

 

TV PÚBLICA

13.00 COCINEROS

15.00 MUNDIAL DE VÓLEY

MASCULINO ITALIA - BULGARIA

2018

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

CBA VS. QUILMES

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL

BORGES VS. REGATAS

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 EL PODIO

23.00 IRONSPORT


CANAL 4

8.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO, BANDA


PELÍCULAS

SPACE

06.16 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

08.45 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

09.08 CARS

11.23 UN EQUIPO INCOMPARABLE

12.56 MI VILLANO FAVORITO

14.43 EL GIGANTE DE HIERRO

16.21 CARS

18.37 MI VILLANO FAVORITO

20.25 MÁS ALLÁ DEL CIELO

22.18 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN

CURVAS

TCM

08.06 LA NIÑERA

08.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.09 LA NIÑERA

10.33 WATERWORLD

12.56 EL HOMBRE PERFECTO

14.50 EPIDEMIA

17.14 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

19.26 LA ROCA

22.26 CONDENA BRUTAL

TNT

07.28 EL KARATE KID. PARTE 3

09.26 OZ. EL PODEROSO

11.44 POSEIDÓN

13.25 UN SUEÑO POSIBLE

15.47 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

18.00 70TH EMMY® AWARDS

19.00 70TH EMMY® AWARDS

22.00 KUNG-FUSIÓN

00.00 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

01.32 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED

SPACE

06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

08.02 EL SÉPTIMO HIJO

10.06 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

12.21 COLATERAL. TIEMPO Y LUGAR EQUIVOCADO

14.37 SHERLOCK HOLMES

17.05 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

19.35 GODZILLA

22.00 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

CINECANAL

10.12 NICO EL RENO QUE QUERÍA VOLAR

11.35 LA ERA DE HIELO 3

13.12 CONQUISTANDO A MI SUEGRO

15.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

16.55 ROBO EN LAS ALTURAS

18.40 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

20.12 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN

THE SHELL

22.00 EL HOBBIT. LA DESOLACIÓN DE SMAUG

SONY

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.30 ESTACIÓN 19

14.20 LUCHA POR LA JUSTICIA

15.15 TEEN WOLF

16.10 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EASY A

22.00 ESTACIÓN 19

23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE,

A LAS 18, “LA NUEVA CUMBIA”

OFRECERÁ UN SHOW EN EL

MARCO DEL CICLO “RECITALES

DE SADAIC”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO

PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN

LOS NOMBRADORES

DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI”

CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO

DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI

SALVATIERRA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

MILONGA DE

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

TEATRO LA CASA

(PJE. SAN LORENZO Nº 2699-2799)

*SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA

CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS

DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA:

PIRÁMIDE DE PARANOIA.

*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS

22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.

*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS

Y SAPERE AURE.

*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS

22, LOS KARANES Y BANDAS DE

ROCK LOCAL.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

17/09- 19/09 17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA EL 19/09 19:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

17/09 -19/09 17:30 (Cast) 20:00

(Subt) 21:50 (cast ) 22:10 (Subt)

22:30 (Subt)

ACUSADA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

17/09- 19/09 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

17/09- 19/09 16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 18:00 (Cast)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 19:00 (Cast)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

17/09- 19/09 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 19/09 20:25 (Cast) 22:45

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:10 -

20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL

JUEVES)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:45

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:15

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $150,

hubilados, docentes y estudiantes:

$90 Todos los días

3D Entrada heneral: $160.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.

HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves

50% cine argentino

 
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