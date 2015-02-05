CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de septiembre de 2018
A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
Por El Liberal
17/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE
MARCELO ARCE
21.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
TV PÚBLICA
13.00 COCINEROS
15.00 MUNDIAL DE VÓLEY
MASCULINO ITALIA - BULGARIA
2018
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
CBA VS. QUILMES
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL
BORGES VS. REGATAS
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 EL PODIO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
8.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO, BANDA
PELÍCULAS
SPACE
06.16 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
08.45 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
09.08 CARS
11.23 UN EQUIPO INCOMPARABLE
12.56 MI VILLANO FAVORITO
14.43 EL GIGANTE DE HIERRO
16.21 CARS
18.37 MI VILLANO FAVORITO
20.25 MÁS ALLÁ DEL CIELO
22.18 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN
CURVAS
TCM
08.06 LA NIÑERA
08.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.09 LA NIÑERA
10.33 WATERWORLD
12.56 EL HOMBRE PERFECTO
14.50 EPIDEMIA
17.14 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
19.26 LA ROCA
22.26 CONDENA BRUTAL
TNT
07.28 EL KARATE KID. PARTE 3
09.26 OZ. EL PODEROSO
11.44 POSEIDÓN
13.25 UN SUEÑO POSIBLE
15.47 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
18.00 70TH EMMY® AWARDS
19.00 70TH EMMY® AWARDS
22.00 KUNG-FUSIÓN
00.00 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
01.32 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED
SPACE
06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
08.02 EL SÉPTIMO HIJO
10.06 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
12.21 COLATERAL. TIEMPO Y LUGAR EQUIVOCADO
14.37 SHERLOCK HOLMES
17.05 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
19.35 GODZILLA
22.00 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
CINECANAL
10.12 NICO EL RENO QUE QUERÍA VOLAR
11.35 LA ERA DE HIELO 3
13.12 CONQUISTANDO A MI SUEGRO
15.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
16.55 ROBO EN LAS ALTURAS
18.40 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
20.12 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN
THE SHELL
22.00 EL HOBBIT. LA DESOLACIÓN DE SMAUG
SONY
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.30 ESTACIÓN 19
14.20 LUCHA POR LA JUSTICIA
15.15 TEEN WOLF
16.10 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EASY A
22.00 ESTACIÓN 19
23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE,
A LAS 18, “LA NUEVA CUMBIA”
OFRECERÁ UN SHOW EN EL
MARCO DEL CICLO “RECITALES
DE SADAIC”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO
PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN
LOS NOMBRADORES
DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI”
CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO
DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI
SALVATIERRA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
MILONGA DE
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
TEATRO LA CASA
(PJE. SAN LORENZO Nº 2699-2799)
*SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA
CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS
DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA:
PIRÁMIDE DE PARANOIA.
*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS
22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.
*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS
Y SAPERE AURE.
*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS
22, LOS KARANES Y BANDAS DE
ROCK LOCAL.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
17/09- 19/09 17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA EL 19/09 19:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
17/09 -19/09 17:30 (Cast) 20:00
(Subt) 21:50 (cast ) 22:10 (Subt)
22:30 (Subt)
ACUSADA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
17/09- 19/09 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
17/09- 19/09 16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 18:00 (Cast)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 19:00 (Cast)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
17/09- 19/09 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 19/09 20:25 (Cast) 22:45
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:10 -
20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL
JUEVES)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:45
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:15
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $150,
hubilados, docentes y estudiantes:
$90 Todos los días
3D Entrada heneral: $160.
Jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.
HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves
50% cine argentino